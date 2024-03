Come guardare in streaming i migliori film con Emma Stone

Emma Stone ha conquistato i cuori degli appassionati di cinema ormai da diverso tempo e nella notte tra domenica e lunedì si è aggiudicata anche la sua seconda statuetta ai Premi Oscar come miglior attrice.

Dopo il successo ottenuto nel 2017, l’attrice statunitense ha bissato con Povere Creature, una piccola perla che dal 14 marzo potrai vedere in diretta streaming su Disney+. In questo articolo però vogliamo anche ricordarti gli altri film che hanno plasmato il successo di una delle migliori attrici della sua generazione, con relativo link per guardarli in streaming.

I migliori film con Emma Stone da vedere in streaming

Iniziamo appunto proprio con La La Land, che le è valso il suo primo Oscar come attrice protagonista. Puoi vederlo in streaming su Prime Video.

Passiamo poi a Birdman, splendida pellicola con protagonista Michael Keaton che le è valsa una candidatura come miglior attrice non protagonista. Puoi guardarlo in streaming su Disney+.

Altro straordinario successo è La Favorita, un film in costume ambientato all’inizio del XVIII secolo, che puoi vedere in streaming sempre su Disney+.

A dimostrazione della versatilità di questa attrice abbiamo anche Crudelia, dove Emma Stone interpreta i panni dell’iconica Villain de La Carica dei 101. È in streaming su Disney+.

Candidata ai Golden Globe è invece questa divertente commedia. Easy Girl è in streaming su Prime Video.

A proposito di commedie divertenti, è impossibile non citare Crazy, Stupid, Love. Un film che ha per protagonisti anche Steve Carrell e Ryan Gosling che puoi guardare in streaming su NOW con il Pass Entertainment.

Infine, chiudiamo con Magic in The Moonlight: una commedia romantica in cui Emma condivide la scena con Colin Firth. Puoi guardarla in streaming su NOW con il pass Entertainment.

Ancora una volta, ti ricordiamo che su Disney+ potrai guardare dal 14 marzo proprio Povere Creature, il film che è valso all’attrice il suo secondo Premio Oscar.

Non possiamo che augurarti buona visione!