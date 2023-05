Come guardare Lakers-Nuggets (gara-1) in streaming

Si gioca questa notte, alle 2.30 ora italiana, la prima sfida tra Los Angeles Lakers e i Denver Nuggets valida per la finale di Western Conference del basket NBA.

Si tratta di una riedizione delle finali del 2020 nella bolla di Orlando, quando i Lakers si imposero per 4-1 sui Nuggets trascinati da LeBron James e Anthony Davis. Ma come fare per seguire questa serie da non perdere? La soluzione migliore è usare NOW, il servizio di streaming che ti permette di vedere tutte le partite NBA in diretta e on demand a soli 5,99 euro per il primo mese.

Con NOW puoi goderti non solo la NBA, ma anche tanti altri sport come la Formula 1, la MotoGP, la Champions League, il Rugby, il Tennis e molto altro ancora. E se ti perdi una partita, puoi sempre rivederla quando vuoi tu grazie alla funzione Restart e Replay.

Le aspettative su Lakers-Nuggets: in streaming su NOW

La serie si preannuncia equilibrata e avvincente, con due squadre che hanno dimostrato di essere imbattibili in casa in questi playoff: Denver ha vinto tutte le sei partite disputate alla Ball Arena, mentre i Lakers non hanno mai perso (7-0 considerando il play-in) alla Crypto.com Arena. Il fattore campo, quindi, potrebbe essere decisivo: chi riuscirà a rubare una vittoria in trasferta si procurerà un vantaggio importante.

Per attivare NOW basta andare sul sito ufficiale e scegliere il pacchetto Sport, che include anche il canale Sky Sport NBA dove verranno trasmesse tutte le partite dei playoff. Puoi guardare NOW su diversi dispositivi come smart TV, smartphone, tablet, PC, console e Chromecast.

Non perdere tempo: attiva NOW e preparati a vivere le emozioni della finale di Western Conference tra Lakers e Nuggets. La Gara 1 è stanotte alle 2.30 su Sky Sport NBA.

