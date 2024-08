Come guardare la Serie B in streaming dall'estero senza limiti

Se sei spesso in viaggio all’estero ti interesserà sapere come seguire tutte le partite di Serie B 2024-25 in diretta streaming dall’estero. Infatti, se hai già provato, il tuo abbonamento italiano ti permette di accedere ai contenuti solo in Italia e nei Paesi membri dell’Unione Europea (portabilità transfrontaliera), anche se a volte qualche difficoltà c’è nella connessione e non tutti i contenuti risultano disponibili. Risolvi questo problema immediatamente! Attiva adesso NordVPN in promozione speciale.

Una VPN solitamente viene sfruttata per proteggere la propria privacy quando ci si connette online. I suoi server forniscono un indirizzo IP e una posizione virtuale differenti da quelli reali. Questo può essere sfruttato a proprio vantaggio quando ci si trova all’estero. Infatti, una volta installata l’app multi-device sui tuoi dispositivi, hai la possibilità di scegliere la posizione virtuale che preferisci. Se ti trovi all’estero e vuoi vedere la Serie B in streaming dovrai selezionare un server italiano di NordVPN.

Serie B in streaming: le dirette in esclusiva su DAZN fino al 2027

DAZN si è aggiudicato l’intero triennio delle dirette in esclusiva streaming della Serie B, perciò se vuoi vederle anche dall’estero come in Italia devi attivare un abbonamento valido alla piattaforma. Grazie al pacchetto GOAL PASS puoi seguire l’intero campionato a un prezzo davvero competitivo. Attivalo adesso a partire da soli 13,99€ al mese. Un vero e proprio colpo di fortuna da prendere al volo visto che è appena iniziato il campionato.

Avrai anche la possibilità di vedere 3 match a giornata in coesclusiva della Serie A Enilive. A questo aggiungici anche tutte le partite de LaLiga e la UEFA Women’s Champions League. Insomma, un vero e proprio pacchetto entry level per gli amanti del bel calcio. Approfitta subito di questa occasione prima che l’offerta termini velocemente.