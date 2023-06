Come guardare The Idol in streaming: basta 1€

Se sei appassionato di serie TV drammatiche e vuoi scoprire il nuovo progetto di Sam Levinson, il creatore di Euphoria, non puoi perderti The Idol, la serie HBO che vede come protagonisti Lily-Rose Depp e The Weeknd.

La trama ruota attorno alla relazione tra Jocelyn, una giovane stella del pop, e Tedros, losco proprietario di un club di Los Angeles e leader di una setta segreta. Tra intrighi, misteri e colpi di scena, The Idol ti terrà incollato allo schermo fino all’ultimo episodio.

Ma come fare per guardare in streaming questa serie imperdibile? La soluzione più semplice e conveniente è abbonarti a NOW, la piattaforma online che ti offre il meglio dell’intrattenimento in streaming, dove e quando vuoi. Con NOW potrai accedere a un vasto catalogo di serie TV, show e film in Full HD e su 2 schermi in contemporanea.

E se ti affretti, potrai approfittare della nuova offerta che, fino al 30 giugno, ti permette di attivare il pass cinema ed entertainment a solo 1 euro per il primo mese invece di 14,98. Un’occasione da non lasciarti scappare!

Cosa aspetti? Iscriviti subito a NOW e inizia a guardare The Idol, la serie TV che sta facendo impazzire il pubblico. Non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.