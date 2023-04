Come guardare Tutti Amano Jeanne in streaming

Se ami le commedie romantiche e originali, non puoi perderti Tutti Amano Jeanne, il film francese diretto da Céline Devaux e interpretato da Blanche Gardin e Laurent Lafitte perfetto per questa giornata di festa.

Da oggi puoi guardare il film in diretta streaming dai dispositivi che preferisci su NOW e puoi approfittare dell’offerta che ti permette di sottoscrivere il primo mese del pacchetto entertainment a soli 3 euro. Avrai accesso a questo e a numerosi altri contenuti imperdibili.

Tutti Amano Jeanne in streaming, di cosa parla il film

La storia è quella di Jeanne, una donna depressa che deve vendere la casa di famiglia a Lisbona dopo il fallimento del suo progetto ecologico. Durante il viaggio, incontra un vecchio amico di scuola che le farà riscoprire l’amore e la vita. Ma Jeanne ha anche un altro compagno di avventure: un piccolo fantasma capellone che le sussurra le sue insicurezze e le sue paure.

Tutti Amano Jeanne è una commedia malinconica e divertente, che affronta con sensibilità il tema della depressione e della solitudine. Il film è stato presentato alla Semaine de la Critique di Cannes nel 2022 e ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica e del pubblico.

Il pacchetto include oltre 3000 titoli tra film, serie tv, documentari e programmi per bambini.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: l’offerta è valida ancora per poco tempo.

