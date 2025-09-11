Come guardare X Factor 2025 dall'estero

Giovedì 11 settembre, su Sky Uno e in streaming su NOW, va in onda la prima puntata di X Factor 2025. Al tavolo siederà la giuria composta da Francesco Gabbani, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, con il primo al debutto assoluto nelle vesti di giurato di un talent show. Alla conduzione, invece, si registra il ritorno di Giorgia.
L’offerta più conveniente per guardare la nuova edizione di quest’anno di X Factor è il pass Entertainment scontato a 4,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 8,99 euro al mese. La promozione prevede un vincolo di permanenza pari a un anno, con la possibilità di disdire il rinnovo alla scadenza dei 12 mesi iniziali.
Per quanti si trovano all’estero e vogliono guardare la nuova stagione di X Factor Italia, insieme all’abbonamento al pass Entertainment di NOW avranno bisogno anche di sottoscrivere una VPN. Il servizio di rete privata virtuale consente infatti di vedere i contenuti streaming anche al di fuori dell’Italia, superando così il blocco geografico che normalmente ne impedisce la visione.
In seguito alla sottoscrizione della VPN, sarà sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, selezionandone uno dalla lista presente all’interno dell’app del servizio prescelto. Una volta stabilita la connessione, l’utente guadagnerà in automatico un IP del Paese selezionato – in questo caso l’Italia – simulando in tutto e per tutto una navigazione in Internet dal nostro Paese.
Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato per guardare i contenuti delle piattaforme streaming dall’estero figura TotalAV, servizio che include tra le altre cose anche un solido antivirus e una serie di altre funzionalità pensate per la privacy e la sicurezza online dei suoi utenti.
Il pacchetto Ultimate VPN è in offerta a 19 euro per il primo anno invece di 99 euro, per effetto di uno sconto immediato di 80 euro. Al termine il piano si rinnoverà in automatico a 99 euro, a meno che non lo si disdica prima.