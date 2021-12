Come imparare a usare WordPress autonomamente

Se hai un sito web oppure un blog, avrai sicuramente sentito parlare di WordPress. Si tratta di una piattaforma software open source che ti permette di gestire in completa semplicità ogni aspetto e contenuto del tuo sito web. Per chi non è esperto del settore, però, alcuni aspetti e funzionalità di WordPress potrebbero risultare piuttosto difficili da imparare o eseguire. Se vuoi imparare ad utilizzare WordPress autonomamente, ti segnaliamo alcuni corsi davvero interessanti, attualmente in sconto in occasione del Cyber Monday. La piattaforma di riferimento è Udemy, rivolta principalmente a studenti e più in generale a tutti coloro che desiderano apprendere nuove competenze o sviluppare quelle già acquisite.

Costruisci il tuo sito web con WordPress ed Elementor

Il corso, creato d al web designer Fabrizio Pepe, è in offerta a 18,99 euro anziché 29,99. In 32 lezioni dalla durata complessiva di circa 2 ore e mezza imparerai a costruire un sito web partendo da zero: dal dominio e spazio hosting fino al processo di acquisto ed infine l'installazione di WordPress e l'uso di Elementor. Capirai come configurare le impostazioni e lavorare nella dashboard del software per creare le pagine che andranno a dare forma al sito web e lavorerai sulla scelta dei Plugin che proprio non possono mancare. Si parlerà anche di accenni di sicurezza web e SEO.

Corso WordPress Facile e Veloce

Questo corso, invece, è in offerta a soli 9,99 euro invece di 59,99. È tenuto da Pasquale Miele, consulente web & marketing. Le 27 lezioni (durata totale 3 ore e mezza circa) sono dedicate principalmente a tutti i neofiti e a coloro che si approcciano con poca o nessuna esperienza di WordPress, che qui potranno imparare tutto ciò che serve per costruire in maniera semplice, veloce e autonoma il proprio sito web o blog personale. Le lezioni sono strutturate secondo una precisa sequenza temporale “step by step” che condurrà pian piano dall'installazione del software alla gestione dei contenuti.

Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress

Realizzare un sito web non basta: serve anche una buona strategia SEO per emergere. Il corso è in offerta a 9,99 euro (invece di 89,99) e dura ben 20 ore e 19 minuti complessivamente, con 225 lezioni tutte da guardare. Imparerai ad analizzare le parole chiave e a ottimizzare il tuo sito web per il posizionamento in rete, fino alle tecniche SEO più avanzate e a come difenderti dagli attacchi di Black Hat SEO. Il corso è pensato che professionisti, blogger, imprenditori, webmaster e in generale tutti coloro che vogliono dare quel boost al proprio portale in rete.