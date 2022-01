Come imparare ad usare Illustrator se sei un principiante

Sei un grafico (o un aspirante tale) e vorresti migliorare la tua conoscenza di Adobe Illustrator? Il software, lanciato nel 1987 da Adobe, ha sicuramente rivoluzionato il nostro modo di concepire la grafica, aprendo di fatto le porte alla sua digitalizzazione. Grazie ai suoi numerosi strumenti, infatti, non solo è possibile creare illustrazioni, ma anche loghi, poster, flyer, stampe, tabelle e tantissimo altro. Insomma: ogni grafico che si rispetti conosce Illustrator e le sue risorse. Per migliorare le proprie conoscenze o muovere i primi passi, uno dei metodi è seguire dei tutorial online: ve ne sono a centinaia completamente gratuiti sul web. Così facendo, però, il rischio è quello di imparare nozioni obsolete, specialmente in un campo in continua evoluzione come quello della grafica. Per questo motivo l'opzione migliore è quella di rivolgersi ai corsi tenuti dagli esperti del settore. Un esempio è il corso di “Introduzione ad Adobe Illustrator” messo a punto dal noto designer Aarón Martínez il cui vantaggio principale è proprio quello di essere sempre al passo e aggiornato sulle ultime novità. Al momento il corso si trova in offerta al 70% di sconto.

Introduzione ad Adobe Illustrator

In questo corso da 77 videolezioni on-demand ad accesso illimitato imparerai come funziona Adobe Illustrator partendo da zero. Inizierai, infatti, muovendo i primi passi nell'interfaccia, dove potrai creare un nuovo documento e tracciare i primi tratti vettoriali attraverso forme base. Avrai l'occasione di conoscere e padroneggiare gli strumenti chiave come la matita, il pennello e la penna, mentre ti diletti imparando le nozioni base della teoria del colore – come la differenza fra CMYK e RGB, oppure l'utilizzo dei colori Pantone. I passi successivi si concentreranno sui testi e sulla tipografia, mentre le ultime lezioni saranno dedicate alla personalizzazione dello spazio di lavoro e ai vari formati di stampa ed esportazione dei file.

I requisiti tecnici sono un PC con Windows 7 o superiore, una copia di Adobe Illustrator CC (sia acquistata che in versione di prova, disponibile sul sito web di Adobe) e una tavoletta grafica, sebbene non essenziale. Quello in offerta a soli 11,90 euro è un pacchetto Domestika Basics, che comprende al suo interno ben 6 corsi suddivisi per tematica. Le lezioni complessive sono 77 (10 ore e 9 minuti in totale), ad accesso illimitato da qualsiasi dispositivo. Sono inoltre disponibili 33 risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante. Il corso, come riporta la pagina ufficiale, è costantemente aggiornato per ottimizzare l'esperienza degli studenti a favore di una migliore qualità.