Come imparare Python velocemente? Grazie a questo corso Udemy a 16€

Il mondo della tecnologia è in costante evoluzione, e ora più che mai, acquisire competenze di programmazione è essenziale per il successo professionale. Tra tutti i linguaggi di programmazione, Python si distingue per la sua versatilità e ampio campo di applicazione. E c’è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere.

Se sei un principiante e desideri migliorare le tue abilità di programmazione Python, il corso “Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto” su Udemy è la risorsa ideale per te. Grazie a una promozione a tempo limitato, puoi accedere a questo corso completo e aggiornato a soli 16,99 euro anziché 79,99 euro, come da listino.

Perché scegliere il corso Python di Udemy?

Python è uno dei linguaggi di programmazione più richiesti al mondo, e padroneggiarlo è una chiave per sbloccare nuove opportunità professionali. Il corso su Udemy offre un approccio completo e strutturato per imparare Python da zero o migliorare le tue competenze esistenti. Ecco una panoramica dei contenuti offerti:

Introduzione al Paradigma Object-Oriented : impara le basi concettuali e pratiche che ti permetteranno di applicare le tue conoscenze a una varietà di linguaggi di programmazione object-oriented

: impara le basi concettuali e pratiche che ti permetteranno di applicare le tue conoscenze a una varietà di linguaggi di Dal fondamentale agli avanzati, il corso copre tutto ciò di cui hai bisogno per scrivere codice Python di alta qualità

di alta qualità Esercitazioni pratiche e quiz : verifica il tuo apprendimento con esercizi pratici e quiz, consolidando le tue competenze

: verifica il tuo apprendimento con esercizi pratici e quiz, consolidando le tue competenze Lavora su un progetto completo che ti guiderà nella creazione di un’applicazione Python utilizzando RabbitMQ , un message broker ampiamente utilizzato nel software distribuito

utilizzando , un message broker ampiamente utilizzato nel software distribuito Approfondisci la gestione dei file in Python e ottieni un’esperienza pratica su MongoDB , uno dei database NoSQL più importanti sul mercato

e ottieni un’esperienza pratica su , uno dei database più importanti sul mercato Impara a implementare una completa conversazione con ChatGPT interamente nel codice con le API di OpenAI

Il corso è rivolto a principianti in cerca di un trampolino di lancio per entrare nel mondo della programmazione, a chi possiede già una conoscenza base e vuole fare un salto di qualità, a coloro che lavorano con altri linguaggi di programmazione e vorrebbero aggiungere anche Python al loro curriculum e a coloro che desiderano apprendere il paradigma object-oriented.

Questa promozione, a tempo limitato e disponibile ancora per poche ore, è un’opportunità unica per apprendere Python al prezzo stracciato di soli 16,99 euro. Approfitta subito dell’offerta per ottenere il tuo sconto del 79% su “Python 3.11 – La Guida Completa da Principiante a Esperto”: l’unico scelto da quasi ventiduemila utenti e che può vantare oltre seimila recensioni positive.

