Come imparare rapidamente una nuova lingua?

Imparare rapidamente una nuova lingua è un desiderio di molte persone. Che si tratti del classico inglese, del francese, del tedesco o di linguaggi più particolari come russo, giapponese o cinese, ottenere buoni risultati in poco tempo non è semplice.

Per imparare una lingua ci vuole costanza, una certa predisposizione e tempo a disposizione. La soluzione migliore è vivere a stretto contatto (e per lunghi periodi) con persone che la parlano ma, ovviamente, non sempre ciò è possibile.

Proprio per rendere l'apprendimento di un nuovo linguaggio più semplice è stata ideata l'app Mondly. Con oltre 90 milioni di download, questo software può vantare alcuni premi prestigiosi come i titoli di App of the Year da Facebook e di Best New App da Apple.

Approfondiamo la sua conoscenza, cercando di capire come funziona.

Imparare rapidamente una nuova lingua divertendosi? Con Mondly si può fare!

Mondly è un'app che, oltre a rendere divertente padroneggiare una nuova lingua, risulta estremamente efficace.

Sotto questo punto di vista, il software sfrutta alcune basi della scienza neurale abbinandole a una tecnologia all'avanguardia. L'app permette all'utente di focalizzarsi sin da subito su intere frasi di uso comune e, attraverso queste, di prendere dimestichezza con i termini più utilizzati in quella precisa lingua.

Un sistema di intervalli di ripetizione permette di assimilare meglio la lingua, spaziando attraverso 41 diversi linguaggi per una copertura pressoché totale a livello mondiale.

Poter fruire di contenuti realizzati da attori madrelingua, di sistemi esclusivi che sfruttano la Realtà Aumentata, Mondly rende sia divertente che rapido l'apprendimento del linguaggio.

A rendere ancora più imperdibile questa app è il recente sconto a cui la stessa è soggetta. Per 12 mesi di sottoscrizione, rispetto ai 479 euro richiesti, è possibile ottenere Mondly solamente per 47,99 euro (meno di 4 euro al mese).

Un'opportunità incredibile per imparare finalmente l'inglese o per specializzarti in quella determinata lingua che da tempo vorresti imparare.