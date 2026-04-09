Come mai adesso tutti vogliono l'Antartide

Recentemente l’Antartide sta catturando l’attenzione di tutto il mondo e molti lo vorrebbero. Come mai una terra così inospitale sta interessando ai più? La risposta la troviamo all’interno di una ricerca scientifica la quale sostiene che il progressivo scioglimento dei ghiacciai sta scoprendo uno scenario che nessuno si aspettava.

Erica M. Lucas, geofisica dell’Università della California, Santa Cruz, e autrice dello studio, ha spiegato: “Si prevede che nuove terre libere dai ghiacci emergeranno in tutte le regioni con rivendicazioni territoriali esistenti. Il contesto geologico e la distribuzione dei giacimenti minerari noti indicano che l’emergere di terre libere dai ghiacci porterà alla luce nuovi depositi minerari in queste regioni“.

“Con il probabile aumento della redditività economica delle risorse minerarie antartiche nei prossimi secoli, l’impatto ambientale delle attività di estrazione mineraria sarà valutato rispetto alla pressione sociale per uno sviluppo sostenibile delle risorse“, sostiene la Lucas. Secondo lo studio, entro il 2300 emergeranno oltre 120 mila chilometri quadrati di superficie a seguito dello scioglimento progressivo dei ghiacciai.

Che ne sarà dei trattati internazionali che regolano l’Antartide?

Un grande interrogativo riguarda il futuro dei trattati internazionali che regolano l’Antartide e che ne vietano lo sfruttamento a scopo commerciale. Live Science affronta questo argomento ricordando che l’estrazione mineraria per fini economici e commerciali non è consentita in questa terra, ma solo per scopi puramente scientifici.

Secondo gli studiosi, questi trattati rimangono invariati a causa dell’inospitalità di questo continente, il quarto più vasto della Terra. Tuttavia, in futuro, quando potrebbe diventare più facile l’estrazione dei minerali, l’ipotesi è che un cambiamento del territorio potrebbe portare a una pressione sul quadro giuridico e i Paesi potrebbero voler rinegoziare i termini ora in vigore.

La Lucas ha anche precisato che, nonostante lo scioglimento dei ghiacciai e la mutazione futura del territorio dell’Antartide, “il continente rimarrà comunque un ambiente molto difficile per l’estrazione di risorse minerarie“.