Come memorizzare in modo sicuro le password della tua azienda?

La gestione delle password per gli account aziendali è un aspetto chiave delle politiche di sicurezza informatica adottate da un’organizzazione composta da tante persone. Utilizzare sistemi “tradizionali”, come registri (cartacei o digitali) su cui archiviare tutte le password è un rischio da non sottovalutare.

La soluzione giusta per memorizzare in sicurezza le password aziendali è, in ogni caso, alla portata di tutti. Basta affidarsi a un password manager multi-piattaforma che può rappresentare l’archivio sicuro (grazie anche alla crittografia dei dati) per proteggere i propri dati.

Per le aziende, in questo momento, il gestore di password a cui affidarsi è NordPass. Grazie all’offerta in corso, infatti, le aziende e i team di lavoro possono accedere al password manager con un prezzo a partire da 1,79 euro al mese per utente.

Si tratta di una spesa minima che potrà garantire una protezione efficace per tutte le password aziendali. Per attivare l’offerta basta visitare il sito di NordPass. Per tutti i nuovi utenti c’è anche la possibilità di sfruttare una prova gratuita.

Un password manager per le aziende è fondamentale

Sfruttare una soluzione come NordPass consente di memorizzare in sicurezza le password aziendali, gestendo tutte le chiavi d’accesso dei team di lavoro, su tutte le piattaforme. Un gestore di questo tipo offre anche strumenti per la condivisione sicura delle password e garantisce un monitoraggio efficace contro le violazioni dei dati. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare il sistema per l’individuazione di password deboli, utilizzate più volte o semplicemente troppo vecchie.

Con NordPass, quindi, è possibile memorizzare in sicurezza le password dei propri account, garantendo un livello di sicurezza aggiuntivo per i dati della propria azienda. Il password manager è disponibile con una prova gratuita. Per accedervi subito basta premere sul box qui di sotto. Successivamente, il servizio sarà attivabile al costo di 1,79 euro al mese per utente.