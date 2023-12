Come nascondere il proprio stato online su WhatsApp

Su WhatsApp è possibile scoprire (quasi) tutto su di noi senza alcuno sforzo di configurazione, almeno per quanto riguarda le proprie abitudini sulla piattaforma. Per impostazione predefinita, l’applicazione mostra il proprio stato. Questo indica alle persone con cui si parla se si è online e, in caso contrario, a che ora si è stati online l’ultima volta, in termini abbastanza precisi (ad esempio: “oggi online alle 14.15”). Allo stesso modo, l’interlocutore sa quando si è letto il suo messaggio, perché le due piccole spunte sottostanti passano dal grigio al blu.

Tutte queste informazioni possono essere invasive, invadenti e causare conflitti. “Ho visto che eri online, ma non hai risposto. Mi stai evitando?“. Molti di noi si sono trovati in questa spiacevole situazione! Fortunatamente, è possibile nascondere le informazioni sulla connessione e sullo stato. WhatsApp offre una serie di impostazioni che consentono di nascondere una discussione, di non mostrare la propria posizione o di silenziare alcune discussioni o chiamate.

WhatsApp: come rendere invisibile il proprio stato online

WhatsApp consente di nascondere rapidamente la propria presenza online e le informazioni sull’ultima connessione. Per nascondere l’ultimo accesso, basta procedere in questo modo:

Nella pagina principale dell’app, andare su Impostazioni, accessibile tramite il menu a forma di tre puntini in alto a destra dello schermo (su Android) o tramite il pulsante Impostazioni in basso a destra (su iOS),

Selezionare quindi Privacy, poi Ultimo accesso e online,

È possibile scegliere chi può vedere la propria ultima presenza online: tutti, i propri contatti, i propri contatti tranne… o nessuno. Se si sceglie Nessuno, l’ultima connessione non sarà più visualizzata.

Per nascondere la propria presenza online su WhatsApp, basta:

Andare su Impostazioni o Impostazioni, quindi su Privacy e Ultimo accesso online,

Sotto l’opzione Chi può vedere quando sono online, spuntare la voce Identico a ultimo accesso, dopo aver scelto Nessuno alla fine della procedura descritta sopra.

È chiaro che, se non si condivide la propria presenza online, non sarà possibile vedere quella degli altri.

Come disattivare le conferme di lettura

È anche possibile disattivare la conferma di lettura su WhatsApp. Anche in questo caso, si può evitare di incorrere in qualche problema, come quello di non rispondere a un messaggio letto. Ecco come fare:

Andare su Impostazioni, tramite il menu a forma di tre puntini in alto a destra sullo schermo su Android, o tramite il pulsante Impostazioni in basso a destra sullo schermo su iPhone,

Scegliere Privacy,

Quindi deselezionare l’opzione Conferma di lettura.

Una volta disattivata l’opzione, non si potrà inviare o ricevere le conferme di lettura. Per le chat di gruppo su WhatsApp, invece, le conferme rimangono attive qualunque cosa si faccia.