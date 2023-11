WhatsApp: un pulsante per avviare le chat AI

Il fatto che Meta, al pari di molte altre aziende, stia lavorando per introdurre il più possibile l’intelligenza artificiale nei suoi servizi non è affatto un segreto e, ovviamente, ad essere coinvolto è anche WhatsApp.

WhatsApp: ecco il pulsante per avviare le chat AI

Qualche tempo fa, infatti, il gruppo capitanato da Mark Zuckerberg ha annunciato l’intenzione di introdurre l’AI anche su WhatsApp per generare adesivi, immagini fotorealistiche e per poter sfruttare dei chatbot con varie personalità con cui gli utenti possono conversare liberamente. Proprio a proposito di quest’ultima feature, nelle scorse ore sono stati avvistati i primi “segnali” della sua introduzione.

Nella versione beta 2.23.24.26 dell’app WhatsApp per Android, infatti, per alcuni utenti è stata introdotta la possibilità di conversazione con i chatbot alimentati dall’intelligenza artificiale tramite un nuovo pulsante collocato in prossimità di quello adoperato per creare nuove chat.

Mediante il suddetto pulsante, dunque, è possibile accedere rapidamente alle chat con l’AI direttamente dalla lista delle conversazioni. Dopo averlo premuto, occorre accettare i termini e le condizioni prima di poter procedere con l’utilizzo della funzione.

Quando la nuova feature verrà resa disponibile per tutti su larga scala non è al momento dato saperlo, ma considerando quanto individuato nella versione beta non dovrebbe volerci ancora molto tempo.

Intelligenza artificiale a parte, di recente su WhatsApp sono state introdotte diverse novità, tra cui la possibilità di nascondere l’indirizzo IP durante le chiamate, i sondaggi nei canali e la possibilità di celare la visualizzazione nell’elenco delle conversazioni delle chat con lucchetto.