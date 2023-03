Come Nuovo: fino a -50% per il ricondizionato su eBay

Affidabilità, qualità e convenienza: sono questi i tre principi sui quali poggia l’iniziativa Come Nuovo di eBay, attraverso cui il marketplace propone prodotti usati e ricondizionati a prezzi convenienti e offrendo la garanzia di ricevere articoli pari al nuovo. Un esempio? Per la sezione Informatica si arriva a sconti fino al 50%, grazie anche alle promozioni delle Tech Weeks in corso.

Il ricondizionato conviene: Come Nuovo su eBay

L’acquirente può ordinare in tutta tranquillità, grazie all’applicazione di rigorosi standard qualitativi e alla facoltà di effettuare un reso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione in caso di anomalie o ripensamenti. I vantaggi si manifestano anzitutto sul fronte del risparmio, ma non solo: concedere una seconda chance ad articoli ancora perfettamente funzionanti è una scelta responsabile anche dal punto di vista della sostenibilità. Tutte le informazioni in merito ai progetti messi in campo sono consultabili nella sezione dedicata.

Scegliendo un prodotto usato si ha, ad esempio, la possibilità di acquistare un iPhone a soli 114 euro, un tablet iPad a 218 euro oppure un Mini PC Fujitsu a 139 euro. L’elenco completo è ben più lungo: include veri e propri affari che spaziano dal segmento smartwatch alle fotocamere, dai piccoli elettrodomestici alla climatizzazione.

Fin dalle sue origini, eBay ha proposto un canale attraverso cui trovare e acquistare prodotti di ogni tipo. A quasi trent’anni dalla propria fondazione, continua a farlo, sposando il concetto di sostenibilità e confermandosi un player rilevante nel mercato del ricondizionato. Consigliamo infine di dare uno sguardo alla sezione dedicata ai ricambi per auto e moto, senza dimenticare la categoria Imperfect con sconti fino al 60%: lanciata in Italia nell’estate scorsa, raccoglie articoli fashion di brand noti, ma con piccoli difetti di produzione e venduti a prezzi significativamente ridotti. Ci sono, tra gli altri, un orologio Maserati da uomo e scarpe Alexander Smith da donna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.