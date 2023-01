Come ottenere 150 GB al mese pagando meno di 8 euro

Ottenere 150 GB al mese di traffico dati in 5G pagando meno di 8 euro al mese? È possibile con Fastweb.

L’operatore di telefonia mobile e fissa sta continuando a proporre la sua promo a 7,95 euro al mese, senza vincoli particolari e senza brutte sorprese.

L’importante agire tempestivamente per passare col gestore in questa pagina perché la promozione scade il 31 gennaio 2023, quindi tra pochissimi giorni.

I dettagli della promo 150 GB al mese

Quindi, come detto sopra, bisogna agire subito, perché la promo 150 GB al mese scade tra pochi giorni.

Con l’offerta si ottengono non soltanto i 150 gigabyte di traffico dati 5G, ma anche minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, comprese 60 destinazioni estere, e 100 SMS verso tutti i numeri

Tutto questo al prezzo ultraconveniente di 7,95 euro al mese, a cui si vanno aggiunti anche gli 8 GB di traffico dati da usare in roaming in tutta l’UE, in Svizzera e nel Regno Unito. Non ci sono costi aggiuntivi.

Questa offerta mobile non è soltanto ad appannaggio dei nuovi clienti, ma possono attivarli anche chi già lo è, chiedendo semplicemente al gestore di poter attivare una numerazione nuova.

I servizi compresi nella promo sono diversi, tra cui l’avviso di chiamata, la segreteria telefonica, il Ti ho chiamato, il trasferimento di chiamata e il controllo del credito residuo.

Nel canone mensile sono anche compresi i webinar di Fastweb Digital Academy, particolarmente utili per coloro che intendono ampliare o migliorare le proprie competenze digitali.

Per non pagare costi di attivazione, bisogna sottoscrivere il piano tariffario online cliccando QUI entro il 31 gennaio 2023.

Non ci sono vincoli contrattuali, poiché basta soltanto pagare il canone mensile per poter usare la promo. Inoltre, la spedizione della SIM è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.