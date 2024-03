Come ottenere 3 mesi di Premium GRATIS con Revolut

Revolut, piattaforma innovativa nel settore finanziario, ha lanciato una promozione eccezionale per i nuovi clienti: registrandoti ora, potrai ottenere 3 mesi di Premium GRATIS. Sei di fronte a un’opportunità davvero eccezionale per ottimizzare la gestione del tuo denaro, avvantaggiarti di privilegi esclusivi in viaggio e garantirti una protezione di alto livello.

Come ottenere 3 mesi di Premium GRATIS

Per approfittare della promozione di Revolut, devi inserire il tuo numero di telefono nell’area dedicata e otterrai un link esclusivo per scaricare l’app. Procedi poi con la registrazione e l’apertura del conto. Successivamente, devi passare al piano Premium e iniziare subito il tuo periodo di prova gratuito.

Questo piano di Revolut ti offre tanti vantaggi, tra cui:

Gestione semplificata delle spese : unifica e controlla le tue transazioni quotidiane attraverso una sola piattaforma, facilitando la tua vita economica.

: unifica e controlla le tue transazioni quotidiane attraverso una sola piattaforma, facilitando la tua vita economica. Transazioni rapide : invia e ricevi denaro con facilità, condividendo le spese con amici e familiari in oltre 160 nazioni .

: invia e ricevi denaro con facilità, condividendo le spese con amici e familiari in . Sicurezza di alto livello : grazie a sistemi di protezione all’avanguardia e alla collaborazione con partner affidabili, Revolut assicura la tua tranquillità finanziaria.

: grazie a sistemi di protezione all’avanguardia e alla collaborazione con partner affidabili, Revolut assicura la tua tranquillità finanziaria. Viaggi sereni: con una carta che supporta più valute, assicurazione per i tuoi spostamenti e vantaggi esclusivi, i tuoi viaggi saranno senza preoccupazioni.

Revolut mette a disposizione strumenti efficaci per gestire il tuo denaro in modo efficiente e intelligente, permettendoti di risparmiare e trasferire fondi in qualsiasi parte del mondo. Unisciti ai 35 milioni di utenti che hanno già scelto questa fintech e approfitta dei 3 mesi di Premium GRATIS.