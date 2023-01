Come ottenere bonifici istantanei gratis senza limiti?

Nel contesto delle banche, online e non, i bonifici bancari istantanei rappresentano una delle funzionalità più ambite dall’utenza.

Si tratta di un modo pratico per spostare, in tempi estremamente ristretti, una data quantità di denaro tra un conto IBAN e un altro. Rispetto ai classici bonifici infatti, questi azzerano i tempi di trasferimento della liquidità.

Tale tipo di operazione però, presente spesso un enorme svantaggio, ovvero i costi. A meno di non scegliere un servizio come quelli proposti da Banca Sella, un bonifico di questo tipo presenta un costo che lo rende poco conveniente.

Con il conto online giusto però, come appena accennato, è possibile aggirare questa barriera per poter effettuare bonifici istantanei del tutto gratuiti.

Bonifici istantanei? i conti di Banca Sella sono la scelta migliore

Come già accennato Banca Sella offre una serie di piani ideali per chi necessita di bonifici istantanei e non intende pagare una fortuna per tale servizio.

Affidandosi al Conto Premium, per esempio, è possibile usufruire di due bonifici di questo tipo al mese a titolo gratuito. Si tratta di un’ottima soluzione per chi deve effettuare poche operazioni di questo tipo a livello mensile.

Il Conto Circle, invece, rappresenta la soluzione definitiva in questo contesto. Stiamo infatti parlando di una formula che offre un numero infinito di bonifici istantanei gratuiti.

Inoltre, lo stesso conto offre prelievi senza limiti, da ATM Sella e non, in tutto il territorio italiano e area Euro oltre a una carta di debito gratuita.

L’app collegata con il conto poi, permette di avere ampia operatività attraverso lo smartphone, consentendo l’accesso a strumenti di gestione finanziaria, salvadanai digitali e tanto altro.

Quanto costa Conto Circle?

Per i primi 3 mesi il servizio costa solo 5 euro al mese e, dopo questo lasso di tempo, il suo costo si assesta sugli 8 euro mensili. Un prezzo più che accettabile visto quanto offerto nel complesso.

