Come ottenere i 100 euro di buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Hai presente quando trovi dieci euro nella tasca di un vecchio giubbotto? Ora moltiplica questa felicità per dieci! Conto Corrente Arancio Più di ING ti permette di ottenere 100 euro di buoni Amazon. Questo conto, grazie alla promozione attuale, si propone come l’opzione da non perdere per chi cerca un nuovo conto corrente a zero spese. Il conto include carta di debito, credito e prepagata senza canoni, oltre a prelievi e bonifici gratuiti, anche istantanei.

Ecco come funziona la promo: apri il conto, inserisci il codice ING2024 e richiedi la carta di debito. Effettua almeno 500 euro di spese con la carta entro il 29 novembre ed ecco i tuoi coupon acquisto. Aprire il conto è semplice e si fa tutto online dal sito ufficiale di ING.

100 euro di buoni Amazon: come funziona e perché conviene

Per aderire a quest’offerta, oltre all’apertura online del Conto Corrente Arancio Più inserendo il codice ING2024, è necessario richiedere la carta di debito e metterla subito all’opera. Dovrai raggiungere almeno 500 euro di spese entro il 29 novembre. Il requisito finale è mantenere il conto e la carta di debito attivi, con una giacenza di almeno 200 euro fino all’erogazione del premio.

Conto Corrente Arancio Più di ING offre molte altri vantaggi per i nuovi clienti. Puoi azzerare il canone mensile di 5 euro senza problemi impostando l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure versando almeno 1.000 euro al mese. Inoltre, la carta di credito ha un plafond di 1.500 euro con la possibilità di rateizzare le spese.

Ora che hai tutte queste informazioni, sai cosa fare per ottenere i tuoi 100 euro di buoni Amazon. La prossima volta che rovisti nelle tasche, potresti sorridere pensando ai tuoi futuri acquisti, resi possibili grazie a questa offerta.