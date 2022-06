Sei cliente Hype e vorresti effettuare l’upgrade al conto Hype Next? Grazie alla promozione attiva fino al 5 agosto 2022 potrai ottenere tre mesi di canone gratuiti. La fintech company 100% italiana ha recentemente introdotto parecchie novità, tra cui il nuovo conto Hype (che prende il posto del precedente Hype Start, ossia quello base) e alcune gradite aggiunte a Hype Next, arricchendo così un parco di servizi già piuttosto ampio.

Come ottenere tre mesi gratis di Hype Next

Per prima cosa è necessario essere iscritti alla piattaforma e possedere un conto Hype o Hype Plus. Dopodiché, in fase di registrazione ad Hype Next, basterà inserire il codice HYNEXT per ottenere tre mesi di canone gratuiti, entro e non oltre il 5 agosto 2022 – giorno di scadenza della promozione. A partire dal quarto mese, pagherai un canone mensile pari a 2,90 euro. La promozione è cumulabile: ciò significa che anche se in passato hai già ottenuto un bonus d’ingresso, potrai attivarla comunque.

Ma cosa offre in più Hype Next rispetto agli altri conti? Devi sapere, innanzitutto, che registrandoti al servizio otterrai tutte le funzionalità del piano gratuito, tra cui una carta di debito circuito Mastercard con IBAN italiano che può essere completamente gestita da applicazione mobile e utilizzata per pagare sia in negozi fisici che digitali. Tra le funzioni esclusive di Hype Next, invece, c’è Radar: uno strumento che ti permette di gestire spese, pagamenti, risparmi e collegare tutti i tuoi conti Hype in un unico posto. Avrai inoltre a disposizione venti box risparmi per accumulare e mettere da parte soldi senza sforzi.

Molto interessante la possibilità di effettuare investimenti a partire da 1 euro, possibili grazie a una collaborazione con Gimme5 (il servizio di AcomeA SGR). I clienti Hype Next o Premium possono creare fino a cinque fondi di investimento senza alcun costo. Troviamo, poi, i servizi di conto deposito, mutui a tasso fisso o variabile e prestiti fino a 25 mila euro.

Registrarsi a Hype è semplicissimo e soprattutto veloce: basta accedere a questo link e inserire tutti i dati richiesti. I nuovi clienti avranno a disposizione una carta Mastercard virtuale da utilizzare subito (con collegamento Apple Pay e Google Pay) che può essere richiesta fisicamente al costo di 9,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.