Come programmare un viaggio e pagarlo meno con una VPN

Grazie a una buona VPN oggi è possibile risparmiare quando programmi un viaggio. Pensa solo se tu potessi salvare dal tuo portafoglio alcuni euro per volo, eventuale pernottamento, auto a noleggio, autobus, treni e tanto altro ancora! Ma questa non è una fantasia, è realtà. Come puoi farlo? Per prima cosa ti consigliamo di installare NordVPN sui tuoi dispositivi. La trovi in offerta Black Friday a questo link.

La sua applicazione ufficiale è multidispositivo. Infatti, essendo compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, può essere installata facilmente e velocemente su molti device. Una volta conclusa l’operazione di installazione, devi configurarla come meglio credi. Attiva tutti i parametri per avere il massimo della sicurezza e della privacy quando navighi online. Una volta terminato questo procedimento dovrai impostare la tua posizione virtuale in modo intelligente.

Ad esempio, se vuoi programmare un viaggio e pagarlo meno, rispetto a quanto spenderesti normalmente, è importante scegliere la giusta posizione virtuale. Questo perché molti siti internet che vendono biglietti aerei, auto a noleggio, pacchetti vacanza e altri servizi impostano listini prezzi e offerte personalizzate in base al Paese dal quale viene effettuata la connessione. Se i listini potrebbero differire di qualche euro, le offerte mirate al singolo utente, invece, potrebbero essere di gran lunga più convenienti.

VPN: come impostarla per risparmiare sui tuoi viaggi

Come impostare quindi una VPN per risparmiare sull’acquisto di tutto ciò che servirà per il tuo viaggio? Molto semplicemente, attiva NordVPN sul tuo dispositivo. La licenza che acquisti è valida per due anni e fino a un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Poi devi decidere quale dei 5800 server disponibili selezionare e in quale dei 61 Paesi a tua disposizione andare virtualmente.

Il consiglio degli esperti è quello di scegliere server posizionati in aree geografiche dove il costo della vita è molto più basso così come il potere di acquisto dei suoi abitanti. Giusto per elencarne qualcuno: Tunisia, Turchia, Albania, Argentina, India, Ecuador. Questi sono solo alcuni Paesi, ma tu puoi provarne tanti altri con NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.