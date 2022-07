Come proteggere il tuo denaro dalle truffe online

In troppi pensano ancora che le vittime di truffe online siano persone poco sveglie.

Le attuali tecniche adottate dai pirati informatici sono così raffinate che chiunque, anche l’utente più intelligente e prudente, può potenzialmente caderne vittima.

Le frodi che coinvolgono le carte di credito, su tutte, sono quelle più diffuse. In genere, il criminale informatico agisce sottraendo le informazioni riguardanti la carta per poi ritirare denaro o fare spese di vario tipo a discapito della vittima.

Sebbene tale problema sia poi risolto da chi emette la carta senza perdita di alcun tipo, si va comunque incontro a procedure lunghe e snervanti. Al fine di evitare qualunque tipo di problema dunque, è bene adottare un sistema di protezione adeguato.

Truffe online: siamo tutti potenzialmente a rischio

Sotto questo punto di vista i consigli possono essere diversi, dall’adozione di una VPN per proteggere i propri acquisti online, fino all’utilizzo dell’autenticazione a due fattori, per qualunque tipo di servizio preveda tale modalità di accesso.

Esistono anche dei software specifici, in grado di ridurre i rischi quasi a zero. Norton 360 Premium, in virtù dell’esperienza dell’azienda che ha alle spalle, è forse quello che garantisce maggiori certezze.

Stiamo parlando di una suite completa, in grado di offrire diverse funzioni specificatamente adatte a prevenire truffe online e problemi simili.

Il gestore di password integrato, per esempio, permette di proteggere le informazioni riguardanti le carte prepagate e di debito/credito. Il sistema di monitoraggio del Dark Web poi, consente di sapere in tempi record se qualche informazione personale è in qualche modo stata compromessa.

I 75 GB di backup cloud per PC poi, sono un’ottima protezione per quanto concerne attacchi di tipo ransomware, così come guasti o furti di hardware. Sebbene la prudenza resti comunque un requisito necessario per affrontare al meglio la rete, con Norton 360 Premium è possibile navigare online decisamente più rilassati.

E il prezzo? Grazie allo sconto del 42% rispetto al costo di listino, è possibile ottenere tutta la protezione di questa suite spendendo appena 59,99 euro all’anno. Un costo più che accettabile, vista la tranquillità che si può ottenere grazie all’utilizzo Norton 360 Premium.

