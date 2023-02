Come proteggere i file del tuo ufficio in modo efficace

Gli attacchi informatici in ambiente domestico sono un grosso guaio, nel contesto di un ufficio possono essere un vero e proprio disastro.

Quando si considera la strategia difensiva sul lavoro, è infatti bene considerare che i danni di un cyberattacco possono risultare devastanti sull’intera azienda e il suo stesso nome.

Il classico antivirus è, senza ombra di dubbio, un buon punto di partenza. Per ottenere qualcosa di più però, è bene concentrarsi sul concetto più ambio di suite di sicurezza.

In questo contesto specifico, McAfee Total Protection, rappresenta una delle migliori opzioni per proteggere i file di un ufficio in maniera efficace. Questo perché stiamo parlando di un pacchetto completo, che offre diversi strumenti utili per difendere computer e dati preziosi rispetto ai cybercriminali.

Proteggere i file dell’ufficio? Basta scegliere la suite di sicurezza più adatta

La scelta di McAfee Total Protection in questo contesto è più che giustificata per diversi motivi.

In primis si tratta di una suite che, a seconda del pacchetto scelto, può proteggere 1, 5 o 10 dispositivi diversi. Per chi ha a che fare con un ufficio dotato di più postazioni lavorative dunque, si tratta di formule molto convenienti.

Lato tecnico, il prodotto di McAfee va ben oltre l’antivirus, fornendo opzioni come l’archiviazione crittografata, ideale per proteggere documenti riservati.

L’utility McAfee Shredder poi, agisce eliminando i file indesiderati in maniera definitiva, impedendo eventuali recuperi degli stessi.

Va poi considerata la presenza del password manager, ideale per proteggere le parole d’accesso rispetto ad hacker un po’ troppo curiosi. La compatibilità con sistemi Windows, macOS, Android e iOS poi, consente l’utilizzo del software anche su dispositivi molto diversi tra loro.

La VPN e il team di supporto altamente professionale, sono altre soluzioni che rendono McAfee Total Protection un presidio contro le tante minacce del Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.