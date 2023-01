McAfee Shredder: perché è così importante per il tuo ufficio?

Tutelare privacy e riservatezza sono importanti nel privato ma ancora più in un contesto di un ufficio e/o di un’azienda.

D’altro canto, dispositivi per distruggere i documenti non sono di certo una novità: da decenni, questi dispositivi vengono utilizzati per ridurre supporti cartacei a brandelli (e dunque illeggibili).

Nel contesto digitale però, esiste uno strumento in grado di rendere irrecuperabili i file confidenziali cancellati? McAfee Shredder, strumento proposto dalla nota azienda MacAfee, svolge proprio questo tipo di compito.

Va infatti ricordato che i file, una volta cancellati, sono ancora recuperabili. Attraverso particolari tecniche e software, infatti, è possibile agire sui supporti di memoria per far venire a galla dati che sembravano persi definitivamente.

Adottando questo strumento invece, è possibile cancellare una volta per tutta i contenuti confidenziali, rendendo impossibile per occhi indiscreti un recupero.

McAfee Shredder è uno strumento essenziale per rendere irrecuperabili i file confidenziali cancellati

Questa utility, così utile in svariati contesti, è però solo un piccolo assaggio di quello che può offrire MacAfee lato privacy e sicurezza informatica.

Stiamo infatti parlando di un antivirus pluripremiato, in grado di rilevare e bloccare la maggior parte di malware, trojan e agenti malevoli simili presenti in rete.

A questo strumento vengono poi abbinati altri tool a dir poco interessanti. La VPN integrata, per esempio, consente di proteggere il traffico dati in entrata/uscita. Non va poi dimenticato il password manager, che permette una gestione sicura delle parole d’accesso.

Il sistema di archiviazione crittografata poi, risulta ideale per qualunque contesto lavorativo in cui sia necessario mantenere al riparo da sguardi indiscreti file e documenti vari.

Insomma, MacAfee Shredder è solo una funzionalità tra le tante proposte da questa suite di sicurezza, ideale tanto nel contesto lavorativo quanto in quello domestico.

Grazie al pacchetto “Più dispositivi” è possibile proteggere fino a 5 dispositivi con un singolo abbonamento.

Questo, tra l’altro, è attualmente disponibile in promozione con un consistente sconto: invece dei 109,95 euro del prezzo di listino, il costo attuale è di appena 44,95 euro all’anno.

