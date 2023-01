Come proteggere il Mac dai virus? Ti bastano solo 19,99 euro

Sebbene si dica che i Mac non possono essere attaccati dai virus in realtà non bisogna dimenticare che si tratta sempre di sistemi informatici soggetti al rischio di qualsiasi minaccia. Questa consapevolezza è sempre più crescente tanto che in molti si chiedono come proteggere il proprio Mac dai virus?

La risposta è molto semplice: affidandosi anche qua ad un ottimo antivirus. Ti proponiamo una delle soluzioni migliori presenti in rete: si chiama Intego Mac Internet Security x9 e puoi averlo adesso in offerta esclusiva per te a soli 19,99 euro per un anno invece di 49,99. Scopriamo cosa ti garantisce.

Come proteggere il Mac dai virus con Intego Mac Internet Security X9

Compatibile con tutte le versioni di macOS, incluso macOS Ventura, Intego Mac Security ti garantisce la protezione antivirus 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ad esso si affianca un firewall intelligente pensato per la protezione della rete domestica e pubblica, mentre il sistema impedisce la raccolta dei tuoi dati da parte delle applicazioni di terze parti.

Con un design intuitivo e un’interfaccia utente semplice da usare, Intego Mac Security è stato premiato come l’unico sistema antivirus in grado di eliminare il 100% dei malware per Mac, almeno secondo i dati ottenuti sulla base di diversi test indipendenti.

Attiva adesso il tuo abbonamento Mac Internet Security X9 a 19,99 euro per un anno, scarica e installa l’applicazione, inserisci il numero di serie ricevuto in fase di acquisto e inizia subito a proteggere il tuo Mac in modo veloce ed efficace. Potrai navigare in rete in assoluta tranquillità.

