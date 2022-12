Come proteggere il PC e la sicurezza dei propri dati con la proposta di Norton

Per proteggere il PC dalle minacce del web affidarsi ad un antivirus gratis può non essere sufficiente. È necessario, infatti, poter contare su di una protezione dai pericoli informatici in tempo reale in grado di offrire un livello di efficienza elevatissimo. Le limitazioni legate ad un antivirus gratuito per proteggere il PC sono, in molti casi, fin troppe.

Bisogna sottolineare, però, che proteggere il PC con un buon antivirus non vuol dire dover spendere una cifra elevata. La sicurezza informatica può essere raggiunta a buon prezzo grazie alla proposta di Norton che mette a disposizione il suo Norton 360 Standard con un prezzo di 24,99 euro ed uno sconto di 66% per l’abbonamento annuale.

La promozione è attivabile direttamente online, dal sito Norton, e consente di accedere ad una suite di protezione completa che comprende l’antivirus Norton, la VPN, un Firewall per il proprio computer ed un Password Manager per la gestione delle credenziali d’accesso e i dati delle carte di pagamento. Per maggiori dettagli sull’offerta a tempo limitato è disponibile il link qui di seguito:

Norton 360 Standard: la scelta giusta per proteggere il PC

Scegliendo Norton 360 Standard si può accedere a tutto quello che serve per proteggere in modo completo il proprio PC. La suite di protezione messa a disposizione da Norton include:

un sistema di sicurezza avanzata con antivirus per la protezione in tempo reale del dispositivo

per la protezione in tempo reale del dispositivo una VPN pronta all’uso per ogni volta che serve una connessione sicura e privata, senza tracciamento e protetta dalla crittografia

per ogni volta che serve una connessione sicura e privata, senza tracciamento e protetta dalla crittografia uno Smart Firewall per monitorare il traffico del proprio PC e bloccare il traffico non autorizzato, sia in ingresso che in uscita

per monitorare il traffico del proprio PC e bloccare il traffico non autorizzato, sia ingresso che in uscita un Password Manager per salvare in modo sicuro password e dati delle carte di pagamento

Manager per salvare in modo sicuro password e dati delle carte di pagamento un sistema di backup in cloud , protetto con crittografia, per i dati del proprio PC

, protetto con crittografia, per i dati del proprio PC un sistema di protezione che rileva e blocca i tentativi di intrusione nella webcam

Questa suite di protezione è attualmente in sconto. Norton 360 Standard può essere attivato al costo di 24,99 euro per un anno con un risparmio del 66% rispetto al costo standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.