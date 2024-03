Come proteggere il tuo PC e la tua privacy con un solo prodotto

Se usi spesso il tuo PC per navigare su internet, sai bene quanto sia importante avere una buona protezione contro i virus e gli hacker. Ma non basta solo questo: devi anche pensare alla tua privacy, che può essere violata da chi spia le tue abitudini online o cerca di rubare i tuoi dati personali.

Per ottenere protezione totale, ti serve un prodotto che comprenda insieme antivirus e VPN, come Norton 360 Deluxe.

Abbonati QUI a Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe: la soluzione completa per il tuo PC

Norton 360 Deluxe è uno dei pacchetti più completi di Norton, che ti garantisce una protezione totale per il tuo PC e i tuoi dispositivi mobili. Con un solo account, infatti, puoi proteggere fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet. E ora puoi approfittare di un’offerta imperdibile: solo 34,99 euro per il primo anno, invece di 104,99 euro, con uno sconto del 66%.

L’offerta del bundle è eccezionale. Innanzitutto, trovi un antivirus potente e affidabile, che ti difende in tempo reale da qualsiasi tipo di minaccia informatica, sia vecchia che nuova.

Inoltre, una VPN illimitata e di qualità, che ti permette di navigare in anonimato e senza lasciare tracce delle tue attività online. Con la crittografia avanzata, i tuoi dati sensibili, come le password e i dati bancari, sono al sicuro da occhi indiscreti.

Norton 360 Deluxe include anche altre funzionalità utili, come un password manager, che ti aiuta a creare e gestire le tue password in modo sicuro, un backup del PC in cloud da 50 GB, per salvare i tuoi file importanti, una tecnologia SafeCam per PC, che blocca gli accessi non autorizzati alla tua webcam, una Protezione minori, per controllare meglio le attività online dei tuoi figli, e un monitoraggio del Dark Web, per verificare se i tuoi dati personali sono stati esposti in rete.

Insomma, Norton 360 Deluxe è la soluzione ideale per chi vuole proteggere il proprio PC e la propria privacy con un solo prodotto.

Se vuoi approfittare dell’offerta e acquistarlo a un prezzo vantaggioso, non perdere tempo: clicca qui sotto e scopri come fare. Ricorda: con antivirus e VPN insieme, il tuo PC e la tua privacy sono al sicuro.

