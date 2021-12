Come proteggere e trasferire i propri dati in sicurezza

All'interno dei dispositivi Desktop sono ormai raccolti migliaia e migliaia di dati, tra cui alcuni sicuramente più importanti di altri. Qualora questi dovessero andare persi, potrebbero effettivamente presentarsi dei problemi più o meno gravi. Per questo motivo, acquistare gli strumenti più adeguati per proteggerli potrebbe essere la scelta più adeguata da fare. Fortunatamente, ci viene in aiuto SysTools che offre oggi uno sconto del 20% su tutti i suoi prodotti compatibili con Windows e macOS utilizzando il codice FROZEN20OFF. Vediamo nello specifico di quali prodotti si tratta.

Cosa offre SysTools all'utente

Iniziamo col dire che SysTools si pone l'obiettivo di rassicurare l'utente su quattro macro aree: Data Migration, per spostare i dati da un dispositivo all'altro (o nel cloud) senza il timore di perderne qualcuno, Data Forensics, per ricercare i dati specifici, Data Backup, utile per effettuare il salvataggio di tutti i dati all'interno di un backup, e Data Recovery, per recuperare eventualmente tutti i dati dispersi.

Tutti gli strumenti venduti da SysTools fanno parte di queste categorie, ma possono ovviamente essere acquistati sulla base dei propri bisogni. In più, grazie al codice FROZEN20OFF, sarà possibile approfittare dello sconto del 20% su tutto il catalogo della suddetta azienda.

I tool compatibili con macOS saranno inclusi in tre categorie di interesse, ovvero: conversione dei file (ad esempio la conversione di ICS o vCard), backup dei dati sul cloud (ad esempio il backup dei messaggi ricevuti su Gmail) e gestione dei PDF (per dividere, unire o anche sbloccare PDF con password).

Su Windows invece ci sarà più ampia scelta, in quanto le categorie disponibili saranno: recupero dati, conversione e riparazione di file, migrazione dati, digital forensics, backup sul cloud, migrazione dei dati sul cloud, gestione dei PDF, rimozione di password, gestione completa di Outlook, finder, gestione dei dati e anche software di base offerti gratuitamente.

I software tra cui scegliere sono davvero moltissimi e ognuno di esse si concentra su un'unica funzionalità. Questo gli permetterà di compiere il lavoro al massimo delle potenzialità e senza quindi il rischio che qualcosa possa effettivamente andare storto. Tutti gli sconti avranno valore fino al 31 dicembre del 2021. Oltre questa data, il prezzo tornerà a quello originale di listino.