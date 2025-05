Come proteggere i tuoi risparmi dalle truffe online

Oggigiorno il web è diventato una giungla e incappare in minacce è più facile di bere un bicchiere d’acqua. Spesso non siamo noi a trovare loro, ma sono loro a raggiungerci. Infatti, tra i pericoli più importanti oggi ci sono email di phishing e messaggi di smishing che si fingono chi non sono per ottenere la nostra fiducia per ottenere dati e denaro. Quindi, come possiamo proteggere i nostri risparmi dalle nuove truffe online?

Le più grandi banche hanno pubblicato consigli molto utili e, possiamo anche dire, indispensabili per evitare di cadere nella trappola dei cybercriminali e così perdere soldi e identità digitale. In questo articolo vedremo insieme quali sono e come possono essere validi nella vita quotidiana per evitare pericoli che portano a gravi conseguenze.

Consigli per proteggere i tuoi risparmi dalle truffe online

Le truffe online sono davvero imprevedibili e spesso arrivano quando meno ce lo aspettiamo per rubare i nostri risparmi e le nostre informazioni sensibili. Ci riescono non solo perché ci attaccano quando siamo più vulnerabili, ma utilizzano tecniche di ingegneria sociale assodate. Infatti, spesso generano panico, paura e senso di urgenza per farci agire senza pensare.

Quindi, il primo consiglio degli esperti è quello di non agire mai in preda a panico o urgenza. Occorre invece prendersi il tempo necessario per verificare l’eventuale informazione che abbiamo ricevuto. Il secondo consiglio riguarda il metodo di verifica. Email di phishing e messaggi di phishing contengono link fraudolenti. Perciò il controllo deve avvenire tramite collegamenti estranei a queste comunicazioni.

Contatta il tuo consulente di fiducia, accedi ai sistemi di assistenza della tua banca, contatta il tuo istituto di credito o le forze dell’ordine tramite i canali ufficiali per accertarti se quella comunicazione è reale o si tratta di una delle tante truffe online per rubare i tuoi risparmi.

Il terzo consiglio degli esperti è quello di equipaggiare i propri dispositivi di strumenti per la sicurezza che monitorano lo scambio di dati e avvisano quando ci si trova di fronte a una possibile minaccia.