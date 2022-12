Come pulire gli auricolari bluetooth con questo kit GENIALE in offerta

La sporcizia che si accumula all’interno degli auricolari bluetooth, come le Airpods, è un problema comune che puoi risolvere facilmente acquistando questo kit di pulizia disponibile in offerta su Amazon: il prezzo in promozione è di soli 7,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Come funziona il kit di pulizia per gli auricolari bluetooth

Completando il tuo acquisto, riceverai a casa un set composto da una speciale penna con speciale design 3-in-1 che ti permette di assolvere a differenti funzioni. Tenendo premuto il pulsante centrale con il pollice, se spingerai verso l’alto o verso il basso potrai sfruttare una piccola spugna o una pratica punta in metallo.

Insieme a quest’ultima, poi, è presente una piccola spazzola fine ad alta densità, che può essere utile per pulire il foro dell’auricolare come mostrato dalle immagini. È il kit ideale per tenere sempre pulite e ordinate le tue cuffie, compresa anche la pulizia del case di ricarica.

Il costo in offerta, come detto, è di appena 7,99 euro. Un’inezia per un oggetto utile, pratico, facile da portare sempre con sé e che ti risolverà l’annoso problema degli auricolari bluetooth sporchi.

