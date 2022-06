Come raggiungere Hinge (app per il dating) dall'Italia

Le app di dating sono molto diffuse sul web. In tal senso, vi è ampia scelta anche nei toni più rilassati o più seriosi, il tutto per cercare la propria anima gemella (o una semplice avventura).

Negli ultimi mesi però, sta prendendo particolarmente piede Hinge, una piattaforma che rispetto a tante altre offre standard di professionalità molto elevati. Le funzioni proposte e la possibilità di trovare partner secondo le proprie esigenze, ha reso questa soluzione molto diffusa e apprezzata.

Nonostante ciò, per chi vive in Italia, vi è un sostanziale problema: l’app non è ancora attiva entro i nostri confini. Il bel paese infatti non figura nelle 20 nazioni in cui Hinge è già attivo e, anche se in futuro potrebbe sbarcare anche qui, al momento attuale è teoricamente non accessibile.

Per ovviare a questo problema però, tutto ciò che serve è un

Hinge in Italia? Con una VPN è possibile

Perché utilizzare un’app di incontri ottenendo un IP al di fuori dell’Italia? I motivi possono essere diversi. Per esempio, si potrebbe voler trovare compagnia in un luogo che si andrà a visitare a giorni come villeggiatura.

A livello pratico pratico dunque, utilizzando una VPN, si ottiene un numero IP di uno dei paesi in cui Hinge funziona regolarmente per poter installare l’app stessa. Una volta fatto ciò, basta usare il servizio VPN per avere pieno accesso all’app di dating.

Per poter usufruire della VPN anche in altri contesti, il consiglio è di affidarsi a una piattaforma in grado di garantire anche alti standard di sicurezza e performance elevate. In questo contesto, ExpressVPN rappresenta uno dei nomi più apprezzati a livello globale.

Di fatto, questo specifico servizio offre tutto quello di cui ha bisogno un utente come:

supporto clienti 24 ore su 24 attraverso live chat;

attraverso live chat; server ad alta velocità in 94 paesi ;

; eccellente livello di crittografia ;

; rigorosa politica no-log per tutelare la privacy.

Non solo: ExpressVPN è attualmente soggetta a un interessante offerta. Il piano annuale infatti, prevede uno

sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.