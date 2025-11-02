 Come registrarsi gratis su DAZN per vedere Milan-Roma questa sera
Il big match di San Siro è la prima partita della stagione 2025/26 che DAZN ha scelto di trasmettere gratuitamente in chiaro per tutti.
Ormai è di dominio pubblico: la partita di questa sera tra Milan e Roma, posticipo domenicale della 10^ giornata di Serie A, sarà trasmesso gratuitamente su DAZN. Per vedere la partita in chiaro, dunque, sarà sufficiente registrare un account, senza il bisogno di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Se volete accorciare i tempi, potete registrare un account gratuito direttamente su questa pagina di DAZN. Di seguito invece trovate una mini-guida passo con tutti i passaggi da seguire per completare con successo l’iscrizione alla piattaforma e seguire il match.

Come registrare un account gratuito su DAZN

La registrazione di un account gratuito su DAZN richiede il collegamento alla pagina di benvenuto della piattaforma streaming e la pressione del bottone Registrati gratis posizionato sotto l’intestazione Milano contro Roma, Allegri contro Gasperini.

Nella nuova pagina che si apre occorre inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e cliccare su Continua per proseguire. Arrivati a questo punto non resta che digitare una password, premere di nuovo su Continua e confermare la registrazione tramite il link ricevuto via e-mail da DAZN.

Nel caso specifico della partita di questa sera tra Milan e Roma, il collegamento inizierà dalle 19:30 con la trasmissione Fuoriclasse condotta da Diletta Leotta. A presentare il match saranno Federica Zille, Andrea Stramaccioni e Massimo Ambrosini, che con i loro interventi accompagneranno il pubblico fino al fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento dall’ex calciatore Emanuele Giaccherini. Il post-partita vedrà sempre la messa in onda di Fuoriclasse, stavolta con le interviste ai protagonisti della sfida di San Siro e agli allenatori Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Ricordiamo infine che la visione in chiaro di Milan-Roma sarà garantita anche agli utenti che hanno attivo un abbonamento Sports, Goal e MyClubPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 nov 2025

