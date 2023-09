Come Revolut Business può aiutarti a risparmiare sulle commissioni di cambio

Il conto aziendale Revolut Business è la soluzione ideale per la tua impresa dato che ti permette di accedere ad una gestione finanziaria e ricca di funzionalità a basso costo. Oltre ai numerosi piani di abbonamento che puoi selezionare, tutti in offerta, oggi vogliamo spiegarti in che modo la scelta di Revolut Business possa aiutarti a risparmiare sulle commissioni di cambio.

Conto aziendale Revolut Business: il tuo alleato sulle commissioni di cambio

Se operi a livello internazionale, sai bene quanto possano essere alte le commissioni di cambio quando devi inviare o ricevere denaro in valute diverse. Le banche tradizionali e i servizi di trasferimento di denaro spesso applicano margini nascosti sui tassi di cambio interbancari, facendoti pagare di più per ogni operazione.

Inoltre, potresti dover affrontare costi aggiuntivi come commissioni fisse, commissioni per i pagamenti con carta o commissioni per i prelievi all’estero.

Revolut Business è invece un conto corrente online che ti offre una serie di vantaggi per il tuo business internazionale:

– Puoi detenere e inviare denaro in oltre 30 valute con il tasso di cambio interbancario, senza commissioni nascoste

– Puoi creare un conto per la valuta da te scelta in pochi secondi e impostare ordini limite e stop per ottenere i migliori prezzi

– Puoi seguire i movimenti del mercato delle valute in tempo reale e ricevere notifiche quando raggiungono i livelli desiderati

– Puoi effettuare pagamenti con la tua carta Revolut senza commissioni aggiuntive, sia online che offline

– Puoi prelevare denaro in qualsiasi valuta senza costi extra fino a un limite mensile gratuito

– Puoi gestire le tue spese con i Pocket, dei sottconti che ti permettono di separare il denaro per scopi diversi

– Puoi dividere le spese di gruppo con i tuoi collaboratori o partner e stabilire quando il conto è saldato

Come vedi, Revolut Business è il conto ideale per il tuo business internazionale. Ti offre la possibilità di risparmiare sulle commissioni di cambio e di avere il controllo totale sul tuo denaro. Inoltre, puoi scegliere tra diversi piani in base alle tue esigenze e beneficiare di servizi esclusivi come l’assicurazione sanitaria globale, l’accesso a lounge aeroportuali e lo sconto su software e app per il business.

Se vuoi provare Revolut Business, non devi fare altro che aprire il tuo conto in pochi minuti. Potrai così iniziare a convertire in dozzine di valute da subito e scoprire tutti i vantaggi che ti offre Revolut Business.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.