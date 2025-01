Come ricevere fino a 500 euro in Buoni Regalo grazie a Crédit Agricole

Con Crédit Agricole il conto online e la carta di debito associata sono a canone zero. In più, è possibile usufruire anche di Buoni Regalo fino a 500 euro e di un consulente dedicato sia in filiale che a distanza.

Il canone del conto è a zero per i primi 9 mesi, poi passa a 2 euro al mese. In ogni caso è azzerabile rispettando una delle seguenti condizioni: avere meno di 35 anni; accreditare lo stipendio o la pensione; essere titolari di un dossier di titoli; avere un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro. A tutto questo si aggiunge la possibilità di ricevere il 3,50% annuo lordo per vincoli fino a 4 mesi.

L’apertura del conto online Crédit Agricole è disponibile tramite la pagina dedicata del sito della banca francese.

Come ricevere fino a 500 euro in Buoni Regalo con Crédit Agricole

La banca Crédit Agricole offre fino a 500 euro in Buoni Regalo suddivisi in due parti: fino a 250 euro utilizzando la carta di debito associata al conto e accreditando lo stipendio, altri 250 euro invitando i propri amici ad aprire un nuovo conto in Crédit Agricole.

Ecco come funzionano entrambi i buoni.

Fino a 250 euro in Buoni con la carta di debito Visa e l’accredito dello stipendio

apri il conto entro il 12 febbraio 2025 inserendo il codice promozionale VISA nel campo apposito ed effettua almeno una transazione per ricevere 50 euro come bonus di benvenuto

spendi almeno 500 euro con la carta di debito Crédit Agricole Visa per ricevere fino a 150 euro in Buoni regalo

accredita lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile 2025 per ricevere altri 50 euro in Buoni Regalo

Fino a 250 euro in Buoni Regalo se inviti i tuoi amici

condividi il tuo codice promo da app per invitare i tuoi amici ad entrare in Crédit Agricole

ricevi un Buono Regalo Amazon per ogni amico che apre il conto (fino ad un massimo di 5 amici)

Tutti i dettagli sono consultabili su questa pagina del sito Crédit Agricole.