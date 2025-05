Conto corrente online Credem: 100 euro di buono Amazon se lo apri adesso

Il conto corrente online Credem Link è la soluzione perfetta per avere una soluzione veloce, con carta di debito, internet banking e app per gestire tutto dal tuo smartphone. Ora hai anche un ulteriore incentivo: se lo apri entro il 31 maggio 2025 con il codice PROMO100 e accrediti lo stipendio o la pensione potrai ricevere un buono regalo Amazon.it dal valore di 100 euro.

Vediamo intanto cosa ti offre il conto: canone zero, una carta di debito internazionale Mastercard (gratis il primo anno e poi a soli 1,5€ al mese) per acquisti online e pagamenti anche all’estero oppure una carta di debito Pagobancomat a canone zero per prelievi e pagamenti in Italia. Inoltre, con il servizio di Internet Banking gratuito potrai controllare il tuo conto in qualsiasi momento, sia da desktop che da mobile con l’apposita app.

Passiamo al vantaggio di questa promozione: se apri il conto online entro il 31 maggio 2025 e inserisci il codice promozionale PROMO100, potrai ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro. Basta accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 settembre 2025 e riceverai il tuo buono via email a partire dal 5 gennaio 2026.

In più, avrai a tua disposizione un team di consulenti pronto ad assisterti sia in filiale che online. Insomma, non aspettare oltre: apri il tuo conto Credem Link e approfitta del doppio vantaggio.