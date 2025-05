Apri il conto Credem Link per ricevere subito un buono Amazon di 100 euro

Il conto corrente Credem Link è la scelta giusta per avere una soluzione completamente online con cui gestire le tue finanze e le tue spese. Ora hai un motivo in più per aprirlo: se lo fai entro il 31 maggio 2025, infatti, e decidi di accreditare il tuo stipendio o la tua pensione potrai ricevere un buono Amazon dal valore di 100 euro. Ti spieghiamo come funziona.

Il primo passo è naturalmente quello di aprire il conto: puoi farlo direttamente online con la tua identità SPID. Devi ricordarti di aggiungere il codice promozionale “PROMO100” prima di completare la procedura e poi starà a te. Ti basterà scegliere di accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 settembre 2025: a quel punto, sarai eleggibile per un buono Amazon dal valore di 100 euro che ti verrà consegnato via email a partire dal 5 gennaio 2026.

Al di là dei vantaggi di avere ben 100 euro da spendere su Amazon per i tuoi acquisti, e magari per toglierti uno sfizio a cui pensavi da tempo, con il conto Credem Link avrai tutto ciò di cui hai bisogno e cioè un conto a canone zero, una carta di debito internazionale Mastercard gratuita il primo anno (poi solo 1,5€ al mese) e un servizio di Internet Banking senza costi. Avrai la libertà e la comodità di gestire il conto comodamente da PC o tramite l’App Credem Mobile.

In più, hai anche un team di consulenti disponibili sia in filiale che in remoto, pronto a rispondere ad ogni tua esigenza. Non perdere dunque questa fantastica occasione: apri il conto Credem Link, accredita stipendio o pensione e ricevi un buono Amazon dal valore di 100 euro.