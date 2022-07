Come ricevere gift card Amazon gratis con Hype

Grazie a Hype è possibile ricevere gift card (anche Amazon) gratis. Unico requisito? Essere titolari di un contro Hype e avere molti amici da invitare. Ma andiamo con ordine: scopriamo nel dettaglio tutti i passaggi da effettuare per ottenere carte regalo gratuite da utilizzare per le nostre spese.

Hype Club: cos’è e come iscriversi

Come da definizione ufficiale, Hype Club è uno spazio unico all’interno di Hype dove gli utenti possono partecipare a delle “challenge” per accumulare punti e sbloccare gift card. Per entrare nel club c’è un solo requisito da rispettare, ossia essere titolare di uno dei conti Hype. Se non sei ancora iscritto, farlo è semplicissimo: ti basterà collegarti a questa pagina e compilare il form seguendo i passaggi indicati a schermo.

Il conto Hype è completamente gratuito e in pochi minuti otterrai una carta di debito virtuale (se desideri quella fisica contactless puoi richiederla al prezzo di 9,90 euro) circuito Mastercard con IBAN italiano. Tutti i servizi sono gestiti online attraverso la comoda applicazione: analisi spese, bonifici, box salvadanaio e prestiti. Se invece desideri ottenere più funzionalità, dietro il pagamento di un canone mensile, dai un’occhiata ai piani Next e Premium.

Come riscattare una gift card

Amazon, Decathlon, Unieuro, Zalando: sono soltanto alcuni dei brand per cui è possibile ottenere una gift card attraverso Hype Club. Tutto ciò che devi fare è partecipare alla challenge (quella attiva al momento terminerà il 30 settembre) e nella sezione “Club” dell’applicazione fare tap su “Invita amici”. Per ogni amico invitato che richiede l’attivazione di uno dei piani Hype ed effettua una ricarica di almeno 1 euro, riceverai un certo quantitativo di punti: 100 (valore di 10 euro in gift card) per chi attiva il conto Hype gratuito, 200 (20 euro) per chi attiva un conto Next e 250 (25 euro) per chi attiva un conto Premium.

Tutti i punti raccolti potranno essere utilizzati entro il 30 aprile 2023. Per riscattare le gift card basta entrare nella sezione “Club” dell’applicazione e scegliere direttamente dal catalogo facendo tap su “Richiedi gift card” in basso a destra. Per maggiori informazioni, ti suggeriamo di consultare il sito web ufficiale di Hype.

