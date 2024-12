Come ricevere un Buono Amazon da 100€ con ING: ecco l'offerta

La banca olandese ING offre un Buono Amazon da 100 euro ai nuovi clienti di Conto Corrente Arancio Più, il conto online a canone zero con l’accredito dello stipendio, più prelievi, carta di credito e bonifici a zero. In alternativa all’accredito della busta paga, si può ottenere con l’accredito della pensione oppure garantendo entrate di almeno 1.000 euro ogni mese.

Gli altri servizi inclusi nel canone di Conto Corrente Arancio Più della banca ING sono il canone della carta di debito più i pagamenti di bollettini, CBILL, MAV, RAV, F24 e pagoPA, per un servizio di home banking interamente gratuito.

In virtù della sua natura di conto digitale, per aprire Conto Corrente Arancio Più basta collegarsi al sito ufficiale di ING.

Come ricevere un Buono Amazon da 100 euro con Conto Corrente Arancio Più di ING

Per ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro è richiesta l’apertura di Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 entro il 27 dicembre. Al momento dell’apertura del conto bisogna inoltre richiedere la carta di debito Mastercard associata al conto.

Fatto questo, il passaggio successivo prevede l’attivazione del conto corrente e della carta di debito. Ora non resta che spendere almeno 100 euro con la carta di debito del conto ING entro il 31 gennaio, per risultare idonei al riscatto del buono regalo.

A questo proposito, la banca olandese ING chiarisce che la carta di debito e Conto Corrente Arancio Più dovranno essere attivi al momento della ricezione del buono regalo. Quest’ultimo verrà recapitato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica scelto durante la fase di iscrizione.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili su questa pagina del sito ING. Vi ricordiamo soltanto che la promozione terminerà il prossimo 27 dicembre, data ultima per aprire Conto Corrente Arancio Più.