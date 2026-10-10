Come riconoscere i contenuti AI con lo strumento gratuito di Google

Fino a qualche anno fa, riconoscere un’immagine generata dall’intelligenza artificiale era piuttosto facile… Le mani avevano troppe dita, i testi nello sfondo erano incomprensibili, i volti avevano qualcosa di vagamente inquietante. Quei segnali stanno scomparendo. Oggi le immagini, i video e le voci sintetiche hanno raggiunto un tale livello di realismo, che rende l’occhio umano uno strumento di verifica sempre meno affidabile.

Google ha deciso di offrire a tutti un’alternativa. SynthID, finora disponibile solo per giornalisti, ricercatori e professionisti dei media, è ora aperto al pubblico attraverso un sito web dedicato. Si carica un’immagine, un video o un file audio e lo strumento rivela se contiene il marchio invisibile che identifica i contenuti creati dall’intelligenza artificiale.

La tecnologia non è nuova, Google l’ha introdotta nel 2023 e l’ha progressivamente estesa a tutti i suoi prodotti AI. Ciò che è nuovo è l’accesso: chiunque può usarla, gratuitamente, senza competenze tecniche. E considerando la velocità con cui immagini, video e audio convincenti, ma falsi si diffondono nella rete, è uno strumento che vale la pena conoscere.

Come funziona SynthID?

Il sistema incorpora un marchio digitale invisibile direttamente nei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Non è un logo sovrapposto che si può tagliare, o un’informazione nascosta nei metadati che scompare quando si scarica o si modifica il file. È un segnale integrato nella struttura stessa del contenuto, nei valori dei singoli punti di un’immagine, nelle onde sonore di un audio, nei fotogrammi di un video.

Google afferma che la filigrana resta rilevabile anche dopo le modifiche più comuni: compressione, filtri, regolazioni di colore e luminosità. I metadati tradizionali, cioè le informazioni che accompagnano un file e dicono con quale dispositivo è stato creato, quando e dove, scompaiono ogni volta che il file viene scaricato, modificato o ricondiviso. La filigrana digitale sopravvive a quei passaggi perché è parte del contenuto, non un’aggiunta esterna.

Il sistema è già applicato a tutti i modelli e i prodotti AI di Google, dalla generazione di immagini alla creazione di video, dalla musica sintetica ai contenuti prodotti dal chatbot di Google. E Google non è l’unica azienda a supportarlo. Anche OpenAI e altri sviluppatori hanno adottato la tecnologia per almeno parte dei contenuti generati dai loro sistemi.

Google dichiara che la filigrana è già stata applicata a oltre cento miliardi di immagini e video e a sessantamila anni di audio. Un milione di richieste di verifica vengono effettuate ogni giorno.

Come verificare un file

Il processo è semplice. Si apre il sito di SynthID di Google e si carica il file da controllare. Lo strumento accetta i formati di immagine più comuni, i principali formati video e i formati audio standard.

Il sistema analizza il file cercando la filigrana invisibile. Se la trova, il risultato indica che il contenuto è stato creato o modificato da un sistema di intelligenza artificiale compatibile con la tecnologia. Se non la trova, il risultato indica che la filigrana non è stata rilevata.

È possibile ottenere lo stesso risultato anche attraverso Gemini, si carica un’immagine, un video o un audio e si chiede se è stato generato dall’AI. La differenza è che il sito dedicato è costruito specificamente per la verifica, senza le distrazioni di una conversazione con un chatbot.

Il limite fondamentale da capire prima di usarlo

Va subito detto che la filigrana digitale non è un rilevatore universale di contenuti generati dall’AI. Cerca un marchio specifico incorporato da sistemi compatibili. Se lo trova, è bene, ma se non lo trova, non significa automaticamente che il contenuto sia autentico.

Un generatore di immagini che non usa questa tecnologia potrebbe aver creato il file. La filigrana potrebbe essere stata indebolita da modifiche particolarmente pesanti, Google stessa ha riconosciuto che la tecnologia non è a prova di manipolazione estrema. Oppure il contenuto potrebbe essere stato generato da uno dei tanti strumenti che non hanno adottato il sistema.

È una distinzione cruciale, soprattutto quando si cerca di verificare un contenuto sospetto. Un risultato positivo chiude la questione. Un risultato negativo la lascia aperta.

Pro e contro

Lo strumento funziona al meglio quando le aziende di AI adottano effettivamente la tecnologia di filigrana. Più generatori la implementano, più contenuti diventano verificabili. Ma esistono sistemi concorrenti di filigrana e di tracciabilità dei contenuti, il che significa che non esiste ancora un controllo universale che copra tutto ciò che si incontra nella rete.

È un problema di adozione, non di tecnologia. La filigrana funziona, ma solo sui contenuti che la portano. Per tutto il resto, la verifica torna a dipendere da altri metodi: la ricerca inversa delle immagini, l’analisi del contesto, la verifica delle fonti, il buon senso.

Detto questo, avere uno strumento gratuito che chiunque può usare per verificare se un’immagine, un video o un audio proviene da un sistema AI è un passo avanti concreto. Non risolve il problema della disinformazione, nessuno strumento singolo può farlo. Ma aggiunge un passaggio di verifica che prima non esisteva, o che esisteva solo per i professionisti.

Come usarlo nella pratica quotidiana

Lo scenario più utile è il più banale: un’immagine sorprendente compare in un gruppo di messaggistica o inizia a circolare sui social. Sembra troppo perfetta, troppo drammatica o troppo conveniente per essere vera. Prima di condividerla, prima di commentarla, prima di farsi un’opinione, si scarica e si carica sul sito di verifica. Trenta secondi che possono risparmiare la figuraccia di aver diffuso un contenuto falso o, peggio, di aver creduto a qualcosa di costruito per manipolare.

Non è un rilevatore perfetto dal momento che non copre tutti i generatori di AI, perciò non garantisce che un’immagine senza filigrana sia autentica. Ma per la prima volta, chiunque ha accesso a uno strumento che può dire con ragionevole certezza se un contenuto è stato prodotto dall’intelligenza artificiale, e questo è sicuramente utile.