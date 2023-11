Come riconoscere ed evitare un sito di phishing ChatGPT

I truffatori sul web sono ovunque e stanno approfittando della notevole diffusione di ChatGPT per creare siti web falsi che sembrano autentici, utilizzando nomi di dominio molto simili. In particolare, i siti web di phishing stanno attirando gli utenti verso piattaforme che non sono ChatGPT, mettendoli così in pericoli. Purtroppo, senza le dovute precauzioni, è possibile cadere nella trappola della truffa e magari inserire dati sensibile. A questo scopo è fondamentale essere attenti quando si naviga online, per proteggere le proprie informazioni personali ed evitare potenziali truffe. Ecco come tutelarsi dai siti di phishing di ChatGPT.

Siti phishing di ChatGPT: cosa sono

Sfortunatamente, le truffe online sono molto diffuse e i siti di phishing sono spesso utilizzati per ingannare gli utenti. Soprattutto, perché i siti si presentano come pagine web che imitano l’aspetto di un sito reale. È importante sapere che i siti di phishing sono progettati per ingannare gli utenti allo scopo di rubare informazioni personali importanti, come username, password, dati bancari e altre informazioni sensibili.

Ma non solo, utilizzano nomi di dominio simili per attirare l’attenzione, e con ChatGPT succede proprio questo. Fortunatamente, esistono metodi per identificare un sito falso, il che aiuta a evitare di cadere in trappole e truffe. È fondamentale verificare l’autenticità di un sito web prima di inserire qualsiasi informazione personale.

Come identificare i Siti phishing che imitano ChatGPT

Fortunatamente, esistono alcuni elementi da tenere in considerazione per individuare i siti di phishing associati a ChatGPT. Anche se a primo impatto il sito potrebbe sembrare simile all’originale, è importante prestare attenzione a tutti i dettagli, soprattutto quando si devono inserire dati sensibili. Il primo controllo da effettuare riguarda sicuramente il nome del dominio. I truffatori, infatti, cercano di associare i propri siti web di phishing a ChatGPT utilizzando parole chiave come “OpenAI” e “ChatGPT”. Banalmente è una tecnica comune utilizzata per rassicurare l’utente, ma in realtà porta quasi sempre a siti non autentici.

Per comprendere al meglio è importante specificare che il sito web ufficiale di OpenAI è” Openai.com ” (https://openai.com/) e il sotto dominio ufficiale di ChatGPT è “chat.openai.com” (https://chat.openai.com/). Partendo da queste informazioni si possono definire falsi e non associati a OpenAI e ChatGPT. Considerando che non sempre si tratta di truffa ma in ogni caso non è il sito ufficiale associato a ChatGPT. Per fare un esempio sono stati creati domini che contenevano le parole ChatGPT e OpenAI, per confondere l’utente e sembrare ufficiali come:

chat-gpt-pc.online

chat – gpt – online – pc . com

chat – gpt – per – windows . Com

Progettazione del sito web: attenzione ai facsimili

Il nome di dominio è un elemento fondamentale per scoprire la veridicità di un sito web. Qualsiasi parola al di fuori dell’originale può indicare un sito falso o non associato a OpenAI. Ma non solo, spesso anche l’aspetto del sito risulta identico. Purtroppo, se non si presta attenzione a questi dettagli e si accede al sito, si può essere indirizzati a siti web di phishing pericolosi. La somiglianza del sito, come per il nome del dominio, serve per ingannare l’utente, che potrebbe non rendersi conto di eventuali errori o cambiamenti rispetto la piattaforma originale di ChatGPT.

Il sito di phishing, si presente quindi con un dominio simile, ad esempio con la parola “ChatGPT”, e all’interno il sito web sembra una copia del sito ufficiale. Specificando, che potrebbe essere presente un sito web con la parola “ChatGPT” ed essere un sito che non mira alla truffa, comunque da verificare con attenzione, ma deve essere presente una progettazione e un layout completamente diverso. In sostanza, più il sito cerca di imitare l’originale, più è consigliabile stare alla larga e non inserire assolutamente dati personali

ChatGPT a pagamento solo su ChatGPT Plus

Dopo il controllo estetico, è essenziale sottolineare che l’accesso a ChatGPT è completamente gratuito e non richiede la sottoscrizione di nessun abbonamento. Solo nel caso in cui si desideri ottenere maggiori funzionalità e meno limiti, è disponibile ChatGPT Plus. Al di fuori di questo, non è previsto nessun tipo di pagamento.

Per questo, un altro campanello d’allarme considerevole sono i siti che si spacciano per ChatGPT e che richiedono una somma di denaro per abbonamenti fittizi o funzionalità extra. Quando si incontrano pubblicità o riferimenti a funzionalità maggiori a pagamento, come ad esempio funzioni premium, rilevamento della scrittura AI o altre agevolazioni particolari, è il momento di verificare se la piattaforma sia reale o meno. Seguire tutti i passaggi di questo articolo permette di identificare un sito di phishing associato a ChatGPT. Ricordare sempre di verificare l’autenticità di un sito web prima di inserire qualsiasi informazione personale.

Sito phishing di ChatGPT: il controllo completo

Tutti i segnali sono essenziali per comprendere se il sito presente sul browser è falso e mira a truffare l’utente. Soprattutto i siti che richiamano al nome ChatGPT devono essere verificati, essendo un mezzo interessante, molto diffuso e famoso in questo ultimo periodo, è preso d’assalto anche dai truffatori. Dopo aver verificato le informazioni precedenti, si può procedere a un controllo più dettagliato ed efficiente. Fortunatamente, Google in alcuni casi avvisa gli utenti quando visitano siti Web altamente segnalati, in altri casi blocca la pagina comunicando un problema o un sito non sicuro.

In autonomia, è possibile controllare il tempo e “l’età” del sito web. Un fattore variabile ma che spesso è segno di qualcosa di nuovo e non propriamente sicuro. Spesso è collegato all’assenza di informazioni sull’azienda proprietaria del sito web, l’informativa sulla privacy o la pagina dei contatti. Sono propri dettagli, infatti, a fare la differenza, anche piccole disattenzioni, errori grammaticali o parole strane sono elementi spesso presenti nei siti truffa.

Sito web di phishing ChatGPT: la procedura utile per chi lo scopre

Tutti i segnali sopra indicati forniscono un aiuto concreto per identificare un sito fittizio. Ma cosa fare nel caso in cui si scopra un sito di phishing? Prima di tutto, è fondamentale non inserire mai i propri dati personali, nemmeno per effettuare il login, e soprattutto non utilizzare nessun metodo di pagamento. È altresì importante evitare di scaricare allegati o fare clic su collegamenti a siti web.

Se il sito presenta tutti i parametri che lo fanno apparire come un tentativo di truffa, è possibile procedere in diversi modi per segnalarlo. Una segnalazione è utile perché permette alle autorità competenti di controllare il sito, proteggendo così tutti gli utenti sul web. Per procedere, è possibile inserire tutti i dati relativi al sito sulla pagina specifica di Google dedicata alla segnalazione di una pagina di phishing. In questa pagina, è possibile inserire l’URL e altre informazioni sulla violazione relativa al phishing. Il processo di segnalazione consente di contribuire alla sicurezza online e alla protezione dei dati personali di tutti gli utenti. Oppure, procedere sul sito della polizia postale per segnalare l’accaduto, sono presenti diversi sezione a seconda dell’esigenza.

Come procedere nel caso di truffa da un sito Web di phishing ChatGPT

Purtroppo, non sempre si riesce a identificare immediatamente il rischio di un sito di phishing e si può cadere nella trappola dei truffatori. Il rischio maggiore si presenta dopo aver inserito dati sensibili e solo in un secondo momento ci si accorge del sito falso. Nel caso in cui siano stati inseriti dati o, peggio ancora, metodi di pagamento, è importante contattare immediatamente la propria banca e scegliere la procedura migliore per bloccare o monitorare il proprio conto.

Se non è stato effettuato nessun pagamento ma sono stati inseriti dati sensibili come email, password o altri, è consigliato prestare attenzione alle e-mail di phishing o alle telefonate in futuro, in caso di inserimento del numero. Per questi motivi, dove possibile è importante modificare immediatamente la password di un determinato servizio utilizzato, che sia Gmail o altro. Nei casi peggiori, è importante informare le autorità competenti di eventuali violazioni delle informazioni personali condivise erroneamente sul sito Web. La segnalazione serve anche per tutelarsi da ripercussioni legali se i truffatori abusano illegalmente di determinate informazioni. Infine, è consigliato eliminare le app, se scaricate, e nel caso di allegati o documenti di vario genere scaricati sul proprio PC, procedere con la scansione attraverso un programma in grado di individuare malware.