Come ripristinare un iPhone bloccato senza iTunes

Quando Apple ha rilasciato per la prima volta l’iPhone, nel gennaio del 2007, il solo e unico modo esistente per ripristinarlo, era collegarlo a un computer e utilizzare iTunes. iPhone e iTunes sono stati una coppia vincente ed efficace per oltre 15 anni, poi, con il progresso tecnologico e le sempre più crescenti esigenze degli utenti della mela, iTunes ha iniziato a perdere colpi, venendo sostituito sia da iCloud che da software professionali di terze parti. Altro segnale che la fine di iTunes è prossima, è arrivato dalla stessa Apple, che, nel 2019 ne ha interrotto lo sviluppo sui Mac, sostituendolo con la più innovativa App Musica. Anche gli utenti Windows, stando ai dati dell’ultimo trimestre, non sono più interessati a utilizzare iTunes per gestire iPhone e iPad. Quindi, qual è il modo migliore per ripristinare iPhone bloccato senza iTunes?

In questo articolo mostreremo come ripristinare il tuo iPhone o iPad senza necessariamente utilizzare iTunes, in maniera veloce e con tante funzionalità aggiuntive non presenti sul software della Apple.

Parte 1. Ripristina iPhone Bloccato alle impostazioni di fabbrica senza iTunes.

Parte 1. Ripristina iPhone Bloccato alle impostazioni di fabbrica senza iTunes.

L’ultimo iOS 16, rilasciato con iPhone 14, ha introdotto funzionalità innovative nel settore dei dispositivi mobili. Tuttavia, come accade ormai da diversi anni, presenta diversi bug che, in maniera più o meno invalidante, possono compromettere il corretto utilizzo dei melafonini. Sono molti infatti gli utenti che, dopo aver installato iOS 16, si sono ritrovati con l’iPhone bloccato sul logo della mela, iPhone con schermo nero, iPhone che si avvia in loop, ecc. Pertanto, è necessario ripristinare iPhone per tornare alla normalità. Per farlo, in questo paragrafo ti parlerò di Tenorshare ReiBoot, il miglior software, ad oggi disponibile sul mercato, per la riparazione di oltre 150 bug di iOS 16 (e versioni precedenti). Ma non solo, ReiBoot ti aiuta anche a eseguire il downgrade senza jailbreak ed è in grado di resettare l’iPhone senza iTunes con la nuova funzione “Reset Dispositivo”.

Le Caratteristiche principali di ReiBoot per iOS:

Accesso/uscita dalla modalità di Ripristino in un clic.

Ripara oltre 150 bug di iOS come logo Apple, lo schermo non si accende, modalità di recupero, ecc.

Riparazione standard per non eliminare i dati dall’iPhone.

Downgrade di iOS alla versione precedente senza jailbreak.

Ripristina iPhone/iPad/iPod touch senza iTunes/Finder.

Supporta tutte le versioni e i dispositivi iOS, incluso l’ultimo iOS 16 e tutti i modelli iPhone 14

Semplici passaggi per ripristinare un iPhone senza iTunes

“Ho iPhone bloccato da diversi giorni e non so come ripristinarlo perché non posso utilizzare iTunes. Ho bisogno di una valida alternativa per recuperare il mio melafonino. Grazie”

Come resettare iPhone senza iTunes? è l’alternativa migliore, segui questa guida passo-passo e in una decina di minuti sarai in grado di tornare a utilizzare il tuo iPhone.

Reset di Fabbrica

1.1 Scarica, installa ed avvia Tenorshare ReiBoot su Windows o macOS.

Scarica, installa ed avvia Tenorshare ReiBoot su Windows o macOS. 1.2 Utilizzando il cavo originale Lightning, collega al computer l’iPhone che non si avvia. Procedi cliccando su [ Reset Dispositivo ] per avviare ripristino iPhone senza iTunes.



Nota 1. L’iPhone deve essere associato al computer. Per procedere, segui le istruzioni sul dispositivo.

Utilizzando il cavo originale Lightning, collega al computer l’iPhone che non si avvia. Procedi cliccando su [ ] per avviare ripristino iPhone senza iTunes. Nota 1. L’iPhone deve essere associato al computer. Per procedere, segui le istruzioni sul dispositivo. 1.3 ReiBoot offre due modalità di ripristino, [Reset di Fabbrica] e [Reset Generale]. Nel primo caso, andremo a cancellare tutti i dati dall’iPhone per ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica. Nel Reset Generale invece, andremo a correggere i problemi di funzionamento, con un ripristino delle impostazioni predefinite dell’iDevice. Quindi, qualora il problema del tuo iPhone fosse molto grave, clicca sulla scheda [Reset di Fabbrica].



ReiBoot offre due modalità di ripristino, [Reset di Fabbrica] e [Reset Generale]. Nel primo caso, andremo a cancellare tutti i dati dall’iPhone per ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica. Nel Reset Generale invece, andremo a correggere i problemi di funzionamento, con un ripristino delle impostazioni predefinite dell’iDevice. Quindi, qualora il problema del tuo iPhone fosse molto grave, clicca sulla scheda [Reset di Fabbrica]. 1.4 Ora per procedere al reset, è necessario scaricare o importare l’ultimo pacchetto firmware disponibile. Quindi, clicca su [Scarica] per avviare il download. Se hai già scaricato il firmware iOS, potrai importarlo manualmente.



Ora per procedere al reset, è necessario scaricare o importare l’ultimo pacchetto firmware disponibile. Quindi, clicca su [Scarica] per avviare il download. Se hai già scaricato il firmware iOS, potrai importarlo manualmente. 1.5 Concluso il download o l’importazione di iOS, procediamo cliccando sul pulsante [Avvio Ripristino].

Nota 2. Attenzione! il reset di fabbrica eliminerà tutti i dati e le impostazioni presenti sul tuo iPhone. Assicurati di avere un backup di recupero o dovrai impostare il telefono come nuovo.A seconda della grandezza del firmware, il processo di reset di fabbrica può durare diversi minuti. Non scollegare lo smartphone dal PC e assicurati di avere una buona connessione.



Non solo iPhone 12, 13 o 14. Se stessi cercando una soluzione su come resettare iPhone 7 o come resettare iPhone X, non sforzarti più di tanto, Tenorshare ReiBoot è compatibile anche con i modelli più vecchi del melafonino.

2. Reset Generale

E se volessi solo effettuare un Reset generale del mio iPhone per rimuovere bug minori? Ancora una volta Tenorshare ReiBoot è la risposta. Questa soluzione è utile quando l’iPhone è accessibile e presenta problemi di facile risoluzione.

Dopo averlo scaricato e installato, esegui ReiBoot. Collega il tuo iPhone a Windows o Mac e associalo (Trust).

Dall’interfaccia principale, clicca su [Reset Dispositivo] e questa volta seleziona la modalità [Reset Generale].



Per procedere correttamente utilizzando questa modalità, sarà necessario interfacciarsi con le impostazioni del nostro smartphone. Quindi, sul nostro iPhone, andiamo in Impostazioni > Generali> Scorri verso il basso e fai clic su Ripristina. Infine, sul programma, seleziona una delle 6 opzioni di ripristino disponibili per risolvere la presenza di eventuali bug.

Parte 2. Ripristina i dati di iPhone bloccato senza iTunes.

“Ho l’iPhone bloccato, devo assolutamente recuperare dati iPhone morto, esiste una soluzione veloce ed efficace? Grazie”

Se non hai un backup di recupero, se il tuo iPhone è bloccato o hai cancellato accidentalmente dei dati importanti dal tuo dispositivo, sia iTunes che iCloud non saranno in grado di aiutarti. Ma non disperare, fortunatamente esiste un’eccellente soluzione di terze parti in grado di recuperare foto cancellate iPhone o recuperare qualsiasi altro dato da un iPhone/iPad con problemi di avvio.

Tenorshare UltData è lo strumento perfetto per recuperare dati iPhone gratis. Compatibile con tutti i modelli di iPhone e iPad è in grado di scansionare a fondo il dispositivo alla ricerca di contenuti eliminati (non ancora sovrascritti). Tra le tante funzionalità, UltData include uno specifico algoritmo per recuperare foto iPhone dopo ripristino. Vediamo nel dettaglio come funziona il programma sviluppato da Tenorshare.

Passo 1. Installa ed avvia Tenorshare UltData sul tuo computer. Collega il tuo iPhone su cui hai perso le foto, utilizzando il cavo originale. Clicca sulla scheda [Ripristina da dispositivo iOS] è la prima a sinistra.

Nota 1. Se richiesto, segui le istruzioni su iPhone per associarlo al computer.

Nota 2. Se l’iPhone non viene riconosciuto, segui le istruzioni mostrate a schermo.

Nota 3. Se l’iPhone è bloccato in modalità di ripristino, clicca sul pulsante “Esci dalla modalità di ripristino” affinché il problema si risolva in automatico.

Nota 4. Se l’iPhone presenta problemi con lo schermo nero, bloccato sul logo della mela o avvio in loop, fare clic su “Correggi sistema iOS” per riparare il sistema iOS (compatibile con iOS 15.4) prima di effettuare il recupero dei dati.

Passo 2. Completata la connessione tra iPhone e UltData, bisogna procedere alla scansione dei dati presenti su iPhone. L’interfaccia principale del programma, seleziona in automatico tutti i file che è possibile scansionare, puoi lasciarla così o scegliere solo i file che intendi recuperare. Quando avrai deciso, clicca sul pulsante in basso a destra [Scansione] o Scan se utilizzi il software in Inglese.

Passo 3. Conclusa la scansione, che dura diversi minuti, sull’interfaccia principale di UltData vedrai tutti i file recuperabili, organizzati per tag (Foto, Video, Contatti, Messaggi, ecc). Puoi controllare l’anteprima di tutti i file prima di procedere al recupero. Infine, per ripristinarli, clicca semplicemente sul pulsante [Ripristina].

Mi raccomando, salva i file recuperati dal tuo iPhone in una posizione sicura, per evitare di perderli nuovamente. Ed inoltre, ancora più importante, una volta ripristinato l’iPhone, attiva il backup su iCloud e, almeno una volta al mese, esegui un backup selettivo con iCareFone per iPhone. Insomma, il recupero dati iPhone bloccato/disabilitato non sarà più un problema se segui questi semplici suggerimenti.

Conclusione