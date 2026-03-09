 Come risparmiare con le Offerte di Primavera su Amazon
L'evento organizzato da Amazon durerà una settimana, fino al 16 marzo: approfitta delle Offerte di Primavera e risparmia sugli acquisti.
L'evento organizzato da Amazon durerà una settimana, fino al 16 marzo: approfitta delle Offerte di Primavera e risparmia sugli acquisti.

Ci siamo: inizia l’evento di Amazon dedicato alla Festa delle Offerte di Primavera. A partire da martedì 10 e fino a lunedì 16 marzo va in scena una settimana di sconti sull’e-commerce: trovi le occasioni migliori raccolte nella vetrina dedicata. Qui segnaleremo quelle più interessanti per categorie come l’informatica, l’elettronica, il gaming e la smart home.

Tutti possono partecipare, non c’è bisogno dell’abbonamento Prime anche se la sottoscrizione dà diritto alle consegne gratis su molti prodotti, indipendentemente dalla spesa. Per farti trovare pronto all’appuntamento puoi anche creare una lista dei desideri in cui mettere subito gli articoli che vuoi, così da poter poi controllare in modo rapido se saranno in promozione.

A questo giro puoi fare affidamento anche su Rufus, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale integrato nello store e pronto a dare consigli. Prova ad esempio a chiedergli Quali sono le migliori offerte per la RAM in questo momento? oppure Mostrami le offerte sugli smartwatch utili nell’attività fisica per ottenere suggerimenti personalizzati. C’è poi Lens che permette di cercare i prodotti scattando una foto o caricando uno screenshot per identificare corrispondenze o alternative valide.

Ecco alcune occasioni già online, ancor prima che l’evento abbia inizio. Approfittane per risparmiare.

  • Amazon Fire TV Stick HD più cavo di alimentazione a -15%;
  • videocamera di sicurezza per interni Blink Mini a -42%;
  • taccuino digitale Kindle Scrive con alimentatore a -27%;
  • router Wi-Fi 6E della gamma eero Pro a -25%;
  • bundle con l’ultimo modello di Echo Spot e Ring Intercom a -28%.
Come già anticipato, la Festa delle Offerte di Primavera rimarrà attiva sull’e-commerce dalle 00:00 di martedì 10 alle 23:59 di lunedì 16 marzo. Tra le promozioni lanciate per l’occasione c’è anche quella che assicura un risparmio di 20 euro sulla spesa con Cortilia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 mar 2026

Davide Tommasi
9 mar 2026
