Come salvare i propri dati in cloud in sicurezza con la crittografia end to end

La sicurezza di uno spazio d’archiviazione in cloud è fondamentale. Utilizzare i servizi di cloud storage consente di avere sempre a propria disposizione tutti i propri dati, con enormi vantaggi sia in ambito lavorativo che per la gestione dei propri file personali. Nella scelta del servizio giusto a cui affidare i propri dati, però, la sicurezza dell’archiviazione in cloud deve essere una priorità.

Per raggiungere quest’obiettivo è possibile affidarsi a NordLocker. Si tratta di un servizio di cloud storage che utilizza un sistema di crittografia end to end per proteggere i dati dell’utente, creano una vera e propria “cassaforte” digitale inaccessibile in cui custodire tutti i propri file.

NordLocker è disponibile in versione gratuita con 3 GB di spazio disponibili per ogni account. Riempire questo spazio in cloud è facilissimo. Per gli utenti che hanno esigenze maggiori, però, NordLocker offre diversi piani da attivare in modo da poter contare su molto più spazio d’archiviazione in cloud, sempre in totale sicurezza.

Con l’offerta attuale è possibile è possibile ottenere fino al 53% di sconto. Bastano, infatti, 6,99 euro al mese per avere 2 TB (-53%) oppure 2,99 euro al mese per avere 500 GB (-40%). In entrambi i casi, lo sconto viene applicato scegliendo la fatturazione annuale. Per chi ha bisogno di tanto spazio in cloud con la massima sicurezza, al momento, NordLocker è l’opzione migliore, sia in termini di costi che di spazio effettivo a disposizione.

Come attivre NordLocker e poter contare subito su tanto spazio in cloud con la massima sicurezza per i propri dati

Le offerte di NordLocker sono attivabili direttamente online, tramite il sito ufficiale, garantendo la possibilità di portare in sicurezza i propri dati in un apposito spazio cloud. Per attivare una delle offerte è possibile accedere al sito di NordLocker e seguire la procedura di sottoscrizione.

I piani su cui puntare sono:

Free 3 GB con 3 GB gratuiti

con 3 GB gratuiti Personal 500 GB al costo di 2,99 euro al mese con fatturazione annuale

al costo di con fatturazione annuale Personal Plus 2 TB al costo di 6,99 euro al mese con fatturazione annuale

Tutti i piani possono contare sulla crittografia end to end senza limiti. Da notare che NordLocker propone anche piani specifici per la clientela business. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.