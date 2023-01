Come salvare i tuoi dati personali dalle agenzie pubblicitarie

Al giorno d’oggi, i nostri dati personali sono una risorsa molto ambita.

Non stiamo parlando solo di hacker ed entità governative, ma delle agenzie pubblicitarie che li utilizzano per gestire le campagne marketing e non solo.

Ciò può influire sulla navigazione in rete, con un susseguirsi di fastidiosi banner pubblicitari, ma comporta anche potenziali criticità lato privacy. Se è vero che la pubblicità mirata, di per sé, non è un rischio, va sempre tenuto conto che le informazioni accumulate dai pubblicitari possono essere trafugate.

Per fortuna i comuni utenti hanno anche degli strumenti efficaci per impedire la diffusione dei loro dati personali. Incogni, per esempio, è uno strumento proposto proprio con il fine di proteggere chi naviga online per quanto concerne l’anonimato e la privacy.

Come lavora Incogni e perché tutela i tuoi dati personali?

Molto spesso navighiamo online accettando disclaimer dai vari siti, quasi senza dare peso a ciò che stiamo accettando: decine, centinaia, migliaia di siti Web che raccolgono dati delicati e personali.

Per impedire la diffusione degli stessi manualmente sarebbe necessario contattare, uno per uno, tutti i data broker che sono venuti in contatto con un utente. Si tratta di un’impresa pressoché impossibile e che richiederebbe anni e anni di e-mail inviate.

Incogni lavora proprio in questo senso, contattando automaticamente i data broker e chiedendo l’eliminazione dei dati personali dell’utente. Non solo: lo strumento agisce anche controllando che i dati non siano effettivamente cancellati e non siano nuovamente raccolti.

Si tratta di un sistema automatizzato che, di fatto, va a tutelare in maniera eccellente le informazioni personali dell’utente. Va poi considerato che Incogni è un servizio realizzato e gestito dagli stessi sviluppatori di Surfshark, una delle VPN più famose al mondo.

Ciò dimostra come, dietro a questo apprezzabile servizio, vi siano professionisti che sanno bene come agire per tutelare la privacy online.

Quanto costa Incogni? Scegliendo un piano annuale, è possibile ottenere uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Ciò si traduce in appena 5,79 dollari al mese.

