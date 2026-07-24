Come saranno le nuove banconote in euro? I 10 design finalisti

La Banca centrale europea ha selezionato 10 design per le nuove banconote in euro che avremo nel portafoglio. Tutti possiamo votare quelle che preferiremmo vedere circolare, attraverso un sondaggio online pubblico che si chiuderà il 21 settembre. Poi, entro la fine dell’anno verrà annunciato come saranno i contanti del futuro.

Come saranno le nuove banconote in euro?

Christine Lagarde, Presidente della BCE, ha dichiarato che Le banconote in euro non sono un semplice mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa, coniugando bellezza e significato, rinsalderanno la nostra identità comune , forse con un riferimento indiretto alla crescita dei pagamenti digitali.

L’introduzione di nuove banconote ha un obiettivo ben previsto, contrastare le tecniche di falsificazione sempre più evolute. A questo si aggiungono la volontà di agevolarne il riconoscimento e l’accessibilità anche da parte di chi ha problemi visivi. Saranno inoltre più resistenti all’usura, realizzate con materiali e processi di produzione più sostenibili.

Proponiamo di seguito i 10 design finalisti, selezionati tramite un concorso indetto a livello europeo a cui hanno partecipato oltre 1.200 candidati. La giuria è stata composta da esperti di discipline diverse: grafica, comunicazione, neuroscienze e storia. Una delle opzioni verrà poi ulteriormente sviluppata e testata prima di entrare in produzione: circolerà entro i prossimi anni.

I 10 design finalisti

Il concept di Studio Joost Grootens riflette su come si forma la cultura. Davanti ci sono occhi a rappresentare l’osservazione, la percezione e la riflessione, la bocca per l’espressione, il dialogo e lo scambio. Sul retro, i luoghi della cultura contemporanei.

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PunktFormStrich ha realizzato un design basato sul tema Fiumi e uccelli. Ogni taglio presenta una determinata specie di uccello in relazione al suo habitat, collegando la biodiversità ai paesaggi europei. Uno schema a sviluppo orizzontale ne rappresenta visivamente il canto caratteristico, mentre una barra verticale la velocità di volo. Sul retro ci sono gli edifici dell’Ue e la cartina dell’Europa.

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La proposta di Neue Gestaltung racconta l’Europa comeluogo di cultura e condivisione, con tagli subito identificabili grazie al colore dominante e al motivo centrale. Ognuno raffigura una personalità la cui vita e la cui opera instaurano un legame fra gli europei attraverso i secoli. Sul retro c’è una cartina dell’Europa con sovrapposte le costellazioni che per lungo tempo hanno guidato i viaggiatori, a fianco di una una scena contemporanea del luogo di cultura rappresentato.

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Rudy Guedj e François Girard-Meunier hanno scelto di raffigurare uccelli in paesaggi astratti, connessi dal fluire di un fiume, da una sorgente di montagna a un mare in tempesta. Le scene invitano a un’ispezione attenta, ponendo l’osservatore nella posizione di un birdwatcher, intento a raccogliere indizi di ciascuna specie. Sul retro le istituzioni dell’Ue sono rappresentate attraverso gesti umani e un reticolo simile a un tessuto malleabile.

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Il design di Myrsini Vardopoulou raffigura un approccio comunicativo incentrato sul valore universale del lavoro di ogni individuo piuttosto che sulla sua personalità. Il cerchio e i simboli fungono da messaggio visivo che denota uno spazio intellettuale, mentre i dettagli simbolici forniscono spunti per una lettura concettuale più profonda.

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Ispirandosi al motto ufficiale dell’Ue, Unita nella diversità, Jan Robert Dünnweller ne ha rappresentato la ricca eredità culturale e storica comune, con i ritratti di figure emblematiche europee. Ne è nato un collage con una moltitudine di forme e trame, affiancato da luoghi di cultura e condivisione come manifestazioni concrete di queste idee.

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Rubio & del Amo e Cruz más Cruz hanno scelto un design che si sviluppa in verticale, un dialogo tra quanti hanno forgiato la nostra identità culturale e quanti di noi stanno rendendo l’Europa un luogo all’avanguardia del pensiero. Ruotando le banconote in orizzontale, si possono osservare quattro blocchi verticali, ciascuno ispirato a una lettera: E, U, R e O.

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Atelier Goppel-Toperngpong si è ispirato all’acqua che scorre, il fondamento stesso della vita e può assumere caratteristiche diverse, quali l’equilibrio o la consistenza. Una goccia può sembrare trascurabile, ma nel corso dei secoli un torrente può arrivare a modellare intere catene montuose.

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Dal battito d’ali di un uccello allo scorrere dei fiumi, il movimento è il filo conduttore della proposta di Isabelle Daëron, che mira a incarnare sia il dinamismo dell’Ue sia i flussi materiali e immateriali che attraversano il suo territorio. Il volatile simboleggia il dialogo e l’interdipendenza tra le nostre società e la natura.

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Infine, il design di Ville Tietäväinen racconta una storia visiva dei fiumi europei, dalle loro sorgenti montane fino alla confluenza nel mare. I protagonisti sono gli uccelli nei loro habitat naturali. Quanto più elevato è il taglio della banconota, tanto più ci si approssima al mare. Sul retro di ogni banconota è riprodotto un edificio dell’Ue che si raccorda all’ala.