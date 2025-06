Come sbloccare lo sconto di 461€ su Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL crolla al suo minimo storico con l’offerta a -461 euro di Amazon. Si tratta di un’occasione più unica che rara per allungare le mani sullo smartphone top di gamma, la migliore incarnazione di quanto propone l’ecosistema Android. Tra i punti di forza ci sono un comparto hardware di fascia alta e sette anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo, per la sicurezza e per le funzionalità. Scegli la colorazione che preferisci tra Grigio verde e Grigio creta, la spesa finale non cambia.

L’affare di oggi: Google Pixel 9 Pro XL su Amazon

È la versione con 128 GB di memoria interna. A livello di specifiche tecniche vale poi la pena citare il display Super Actua da 6,8 pollici (OLED LTPO, 2992×1344 pixel) con Gorilla Glass Victus 2, il processore Tensor G4 di ultima generazione con coprcessore di sicurezza Titan M2, 16 GB di RAM, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e 5G, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 42 megapixel con messa a fuoco automatica e la batteria con autonomia elevata. Non mancano ovviamente caratteristiche AI avanzate, a partire da quelle di Gemini. Scopri di più nella scheda completa.

Per ottenere il doppio sconto e approfittare di un risparmio da ben 461 euro rispetto al listino ufficiale non bisogna far altro che metterlo nel carrello e completare l’ordine prima del sold out. La prima riduzione della spesa è infatti applicata in automatico già nella scheda sull’e-commerce, mentre la seconda si attiva al check-out.

In questo modo puoi acquistare lo smartphone top di gamma Google Pixel 9 Pro XL al suo prezzo minimo storico di soli 737 euro (invece di 1.199 euro). C’è la spedizione gratuita con la consegna assicurata in un solo giorno. L’intera transazione è gestita da Amazon, per il massimo dell’affidabilità