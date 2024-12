Come Scaricare Microsoft (Office) 365 Gratis: Guida Completa

Microsoft Office 365 è uno degli strumenti più popolari per la produttività che racchiude al suo interno programmi come Word, Excel e PowerPoint, utilizzati ogni giorno da milioni di persone. Tuttavia per utilizzarlo serve un abbonamento e non tutti vogliono impegnarsi subito. Esistono diverse modalità per scaricare Office 365 gratis o alternative gratuite che possono comunque soddisfare le esigenze di lavoro e studio. In questo articolo vedremo come ottenere Office gratis su computer, dispositivi mobili e soluzioni online, oltre ad esplorare valide alternative gratuite.

Come Scaricare Office Gratis su Computer

Se stai cercando di usare Office sul tuo computer senza costi iniziali, esistono due opzioni:

Sottoscrivere il periodo di prova di 30 giorni

Microsoft offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni per Office 365. Puoi scaricare la versione completa, che include tutti i programmi (Word, Excel, PowerPoint e altri), senza alcuna limitazione. Al termine del mese di prova, potrai decidere se abbonarti oppure optare per una delle alternative gratuite che esploreremo successivamente.

Collegati al sito https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/try

Premi Avvia la prova di 1 mese

Effettua il log in con i dati del tuo account microsoft

Inserisci i dati di una carta di credito/debito o paypal

Scarica e installa sul tuo PC

Acquistare la licenza a un prezzo scontato tramite un rivenditore ufficiale

Acquistare una licenza da rivenditori ufficiali come Primelicense.com permette di risolvere il problema del costo proibitivo, offrendo un risparmio notevole rispetto al costo standard di Microsoft.

Scaricare Office Gratis su Cellulari e Tablet

Per chi usa Office principalmente su dispositivi mobili, Microsoft offre versioni gratuite di Word, Excel e PowerPoint. Scaricando le app da App Store su iOS o Google Play Store per Android, è possibile creare, modificare e visualizzare documenti gratuitamente. Alcune funzionalità avanzate sono riservate agli abbonati Office 365, ma per le attività quotidiane le versioni mobile gratuite sono comunque molto valide.

Come fare:

Android: Cerca le app di Word, Excel e PowerPoint nel Google Play Store e installale.

iOS: Su iPhone e iPad, vai all’App Store e scarica le app Microsoft Office individualmente.

Le versioni per cellulari e tablet sono ottime per lavorare in movimento, sincronizzandosi con il proprio account Microsoft per accedere ai file da qualsiasi dispositivo.

Alternative a Office Gratis: LibreOffice

Se stai cercando un’alternativa completamente gratuita e che non richieda abbonamenti, LibreOffice è una delle migliori soluzioni disponibili. Questo pacchetto open-source offre strumenti simili a Word (Writer), Excel (Calc) e PowerPoint (Impress) che hanno una compatibilità elevata con i formati di file di Microsoft Office. LibreOffice è disponibile per Windows, macOS e Linux, ed è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito ufficiale di LibreOffice.

LibreOffice è particolarmente utile per chi ha bisogno di un pacchetto completo senza spendere, ed è costantemente aggiornato dalla comunità open-source per garantire affidabilità e sicurezza.

Office Online: Utilizzare Office Gratuitamente dal Browser

Un altro metodo per usare Office gratuitamente è tramite Office Online, la versione web di Microsoft Office. Questo servizio è accessibile tramite un account Microsoft e consente di usare Word, Excel, PowerPoint e altre app direttamente dal browser, senza dover installare nessun software.

Come accedere a Office Online

Vai su Office.com.

Accedi con un account Microsoft (puoi crearne uno gratuitamente se non lo hai già).

Seleziona l’applicazione che vuoi usare e inizia a lavorare.

Office Online è perfetto per modificare velocemente documenti, collaborare in tempo reale e conservare i file sul cloud. Tuttavia, alcune funzionalità avanzate restano esclusive per gli utenti abbonati a Office 365.

Conclusione

Scaricare e utilizzare Office 365 gratis è possibile tramite il periodo di prova di 30 giorni, le app mobili e Office Online. Chi ha bisogno di un pacchetto gratuito a lungo termine può invece optare per alternative come LibreOffice. Scegliendo una di queste soluzioni, puoi accedere a strumenti di produttività senza costi o, nel caso di licenze da rivenditori ufficiali, come primelicense.com, con risparmi notevoli.

in collaborazione con PrimeLicense