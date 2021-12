Come scattare belle immagini? I corsi per imparare

Video e fotografie sono soltanto alcune fra le espressioni della creatività. La passione per l'obiettivo ha iniziato a svilupparsi soprattutto negli ultimi decenni, complici gli smartphone che hanno reso sempre più facile l'accesso a questo immenso mondo. Questo dimostra che per scattare buone immagini o riprendere interessanti video non serve per forza frequentare corsi professionali oppure scuole. Anzi: a volte bastano una connessione internet, un dispositivo e del tempo libero per diventare dei veri “pro” del settore.

Come, ti starai chiedendo? Grazie a Domestika, la piattaforma creativa digitale per eccellenza che accoglie fra le sue file centinaia di esperti del settore, pronti a darti una mano con lezioni, contenuti e consigli. Se vuoi fare della tua passione per fotografia e video il punto di partenza da cui costruire una vera e propria professione, non devi lasciarti scappare l'offerta lanciata da Domestika per il suo Cyber Monday. Un pacchetto da tre corsi per cogliere l'essenza di quanto ti circonda, scontato a soli 25,90 euro invece di 35,70.

Scegli tre corsi fra un vasto ventaglio di opportunità

Avrai a disposizione un'ampia selezione di corsi, per accontentare davvero i gusti di tutti. Ad esempio c'è il corso di “fotografia e video professionale con il tuo cellulare”, in cui potrai avventurarti fra le tecniche più efficaci per creare contenuti di qualità direttamente dal tuo smartphone. Oppure, ancora, il corso di “creazione di videoclip: dal concept alla presentazione” in cui imparerai, passo dopo passo, a trasformare le tue idee in realtà.

Ci sono poi una serie di corsi dedicati ai software di elaborazione grafica e video (come Adobe Photoshop e Adobe Premiere Pro) e quelli specializzati in Social Network, per aspiranti influencer, fino ai più curiosi e particolari, come il ricamo di fotografie su tela oppure il corso di fotografia ibrida. I corsi Domestika offrono videolezioni ad accesso illimitato, da qualsiasi dispositivo – che sia il tuo PC, lo smartphone, il tablet oppure la Smart TV.

Avrai a disposizione tanti contenuti extra e risorse messe a disposizione dagli insegnanti, ma soprattutto potrai dedicarti al corso nel tuo tempo libero. Senza lo stress di dover rispettare orari oppure di chinare la testa sui libri. La promozione Cyber Monday di Domestika durerà ancora per poco: approfittane per acquistare un pacchetto da tre corsi al prezzo scontato di 25,90 euro invece di 35,70, ovvero il 27% di sconto.