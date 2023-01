Come scegliere il miglior Password Manager: 3 elementi da considerare per non sbagliare

Il Password Manager è un alleato per massimizzare la sicurezza dei propri dati, permettendo di salvare in modo sicuro i dati d’accesso degli account e le credenziali delle carte di pagamento. Poter contare su di software di questo tipo garantisce un vantaggio notevole, semplificando l’accesso ai vari servizi web senza alcun rischio per la sicurezza. Resta importantissimo, in ogni caso, scegliere con precisione il miglior Password Manager da attivare.

Tra le migliori opzioni sul mercato c’è NordPass, disponibile oggi con prova gratuita e con soluzioni a partire da 1,69 euro al mese (scegliendo il piano biennale). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito:

Password Manager: 3 elementi da valutare per non sbagliare e scegliere il migliore

Ci sono almeno 3 elementi a considerare per scegliere il miglior Password Manager. Il primo è rappresentato dalla presenza della funzione di auto-salvataggio e auto-compilazione. Si tratta di un aspetto centrale nella scelta di un software di questo tipo in quanto consente di automatizzare l’intera procedura per l’archiviazione delle credenziali d’accesso e per il successivo utilizzo.

È necessario, inoltre, che il salvataggio dei dati avvenga in modo sicuro, sfruttando la crittografia per proteggere i dati e garantire che questi siano sempre al sicuro. Un altro elemento importante è l’analisi delle password e l’individuazione di parole chiave deboli o di violazioni registrate dai provider del servizio con cui l’utente ha attivato un account. In questo modo, il Password Manager è in grado di segnalare qualsiasi rischio e, eventualmente, proporre il cambio password.

NordPass: la scelta giusta per chi cerca un nuovo Password Manager

Con NordPass (dagli autori di NordVPN) è possibile accedere ad un Password Manager completo e sicuro oltre che molto economico. Il software rispetta appieno tutti gli elementi caratterizzanti di un buon Password Manager. Con l’offerta del momento, inoltre, è possibile attivare NordPass da 1,69 euro oppure da 2,79 euro al mese (scegliendo il piano Famiglia per 6 utenti). Tutte le offerte prevedono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.