Come scegliere il POS e ridurre costi e commissioni sui pagamenti con Nexi

Ridurre costi e commissioni del POS è possibile. La normativa sul POS obbligatorio spinge commercianti e professionisti a munirsi di un POS per poter accettare i pagamenti ma questo non deve tradursi in un aumento senza freni delle spese. È possibile ridurre al minimo i costi di mantenimento ed utilizzo del POS, per accettare i pagamenti con semplicità e nel rispetto della normativa vigente.

Per avere un POS conveniente e ridurre costi e commissioni è possibile affidarsi alle soluzioni proposte da Nexi, vero e proprio punto di riferimento del settore. Ci sono due diverse tipologie di POS su cui puntare: i POS a canone zero, pensati per chi non vuole avere costi fissi, ed i POS con canone mensile, che consentono di ridurre al minimo le commissioni.

È possibile scoprire tutte le proposte di Nexi per un nuovo POS dal sito ufficiale:

Come ridurre costi e commissioni del POS con le offerte di Nexi

Partiamo dalle offerte con canone mensile per un nuovo POS con Nexi. In questo caso, è possibile ridurre la commissione sui pagamenti allo 0,79%, senza costi fissi sulla transizione. Questa commissione è valida per i pagamenti con carte di credito europee e con il circuito PagoBancomat, il più utilizzato in Italia. Le opzioni su cui puntare sono due:

SmartPos con canone mensile di 24 euro per 24 mesi (poi 29 euro)

con canone mensile di per 24 mesi (poi 29 euro) SmartPos Cassa con canone mensile di 54 euro per 24 mesi (poi 59 euro)

Da valutare anche i POS Nexi senza canone mensile. Queste soluzioni sono studiate per chi deve mettersi in regola con la normativa sul POS obbligatorio ed effettua poche transazioni ogni mese. In questo caso, la commissione è pari all’1,89%. Le opzioni disponibili sono:

Mobile POS con attivazione di 15 euro (prevede il collegamento allo smartphone via Bluetooth)

con attivazione di 15 euro (prevede il collegamento allo smartphone via Bluetooth) SmartPOS Mini con attivazione di 129 euro e supporto Wi-Fi e 4G

Con le offerte di Nexi è, quindi, possibile ridurre costi e commissioni del POS andando a scegliere la soluzione più vantaggiose in base alle proprie esigenze. Per avere un nuovo POS di Nexi è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.